  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'de Kinder'in ürünlerine toplatma kararı

Türkiye'de Kinder'in ürünlerine toplatma kararı

Türkiye'de Kinder'in ürünlerine toplatma kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder markalı ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldı. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.

Açıklamada, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlerde tespit edilen Salmonella bakterisine ilişkin sürecin takip edildiği belirtildi.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde Salmonella tespiti yapılamadığı bildirildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin konuyla ilgili güncel tespitleri diğer ülkelerle paylaştığı ifade edildi.

Bu doğrultuda AB'nin bildirdiği Kinder markalı bir ürün için toplatma kararı alındı. 

Alınan karar doğrultusunda, Kinder Schoko Bons isimli ürünün son tüketim tarihleri 08 Temmuz ile 15 Temmuz olan iki partisi piyasadan toplatılacak.

Kinder markalı ürünlerde görülen salmonella bakterisi vakalarının birçok ülkede artması nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler de artırılmıştı. Bu nedenden ötürü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın salmonella analizi sıklığını yüzde 100'e çıkarmıştı.

Etiketler kinder türkiye avrupa birliği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi
''6'lı muhalefet Türkiye'yi yönetebilir mi'' anketinden dikkat çeken sonuç
Canlı yayında sığınmacı kavgası! Ortalık bir anda karıştı
Afrika'nın Venedik'i: Su üzerine kurulan köy görenleri şaşırtıyor
ORC son seçim anketini açıkladı: Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında rekor fark!
Canan Karatay yine ezber bozdu: ''Zeytin çekirdeğini çöpe atmayın, yutun''
İlişki terapisti Selin Karacehennem isyan etti: ''Böyle kocalık olmaz!''
Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye ''çok ateşliyim'' dedi aldığı yanıt olay oldu
Bakan Özer müjdeyi verdi, geri sayım başladı
AK Partili eski kadın milletvekilinden ''parti içi mobbing'' iddiası