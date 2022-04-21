Türkiye'de Kinder'in ürünlerine toplatma kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin bildirdiği Kinder markalı ürünlerin toplatılmasına karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldı. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı.

Açıklamada, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlerde tespit edilen Salmonella bakterisine ilişkin sürecin takip edildiği belirtildi.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan denetimler sonucu alınan numunelerin analizlerinde Salmonella tespiti yapılamadığı bildirildi.

Açıklamada, Avrupa Birliği'nin konuyla ilgili güncel tespitleri diğer ülkelerle paylaştığı ifade edildi.

Bu doğrultuda AB'nin bildirdiği Kinder markalı bir ürün için toplatma kararı alındı.

Alınan karar doğrultusunda, Kinder Schoko Bons isimli ürünün son tüketim tarihleri 08 Temmuz ile 15 Temmuz olan iki partisi piyasadan toplatılacak.

Kinder markalı ürünlerde görülen salmonella bakterisi vakalarının birçok ülkede artması nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler de artırılmıştı. Bu nedenden ötürü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın salmonella analizi sıklığını yüzde 100'e çıkarmıştı.