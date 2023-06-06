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Türkiye'de LPG üretimi yüzde 8 arttı

Türkiye'de LPG üretimi yüzde 8 arttı
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Türkiye'de geçen yıl toplam Sıvılaştırılmış Petrol Gazları üretimi 2021'e göre yüzde 8,53 artarak 1,1 milyon ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) "2022 Yılı LPG Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici, dağıtıcı ve işleme lisansı sahiplerince 2022'de yapılan LPG ithalatı, bir önceki yıla göre yüzde 3,26 artarak 3 milyon 205 bin 122 tona yükseldi.

Geçen yıl LPG ithalatı yapılan 16 farklı ülke ve bölge arasından en çok ithalat sırasıyla, Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan ve Norveç'ten gerçekleştirildi.

Etiketler türkiye lpg üretim
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