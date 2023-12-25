Türkiye'deki bankaların genel müdürlerinden 2024 tahminleri

Banka genel müdürleri, ekonomi ve bankacılık sektörü açısından oldukça zorlu geçen 2023 yılının ardından gelecek seneye dair beklentilerini açıkladı.



2023 yılı, genel olarak ekonomik istikrarın yakalanamadığı bir yıl oldu. Bunda özetle yurt içinde geçtiğimiz şubat ayında meydana gelen depremler, dünya genelinde ise savaşlar ve ekonomideki yavaşlama gibi birçok konu etkili oldu. Bu zorlu süreçte, bankalar, kredi büyümesini desteklemek amacıyla sabit faizli menkul kıymet uygulamasına başvurdu. Ancak bu uygulama, bankaların karlılığını olumsuz etkilediği ve kredi kalitesini riske attığı yönündeki eleştirilerin artması sebebiyle sonlandırıldı.



Dünya'nın haberine göre yılın son haftasına girerken banka genel müdürleri, 2024 yılına dair beklentilerini ve öngörülerini açıkladı.

AKBANK GENEL MÜDÜRÜ KAAN GÜR: SERMAYE AKIMLARI...

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, birçok olumsuz faktöre rağmen Türkiye ekonomisinin ilk üç çeyrekte yüzde 4,7 büyüme gösterdiğini söyledi. Politika faizinde gerçekleştirilen artışların yanı sıra borçlanma maliyetlerinin iç talebi ve dolarizasyonu azalttığını, cari dengeyi iyileştirdiğini ve hedeflenen dezenflasyon patikasını desteklediğini ifade etti.

2024’te de istikrar kazandırıcı adımların devamını beklediklerini aktaran Gür, ülke risk primindeki iyileşmenin de Türkiye’ye yönelecek sermaye akımlarını olumlu etkileyebileceğini dile getirdi.



Faizlerdeki artışla kredi büyümesi yavaşlasa da net faiz marjlarındaki artışın, kredi arzının iyileşmesini sağlayarak bankacılık sektörünün ana faaliyeti üzerinden kar elde etmesine imkan sağladığını, önümüzdeki dönemde faiz oranlarındaki belirgin yükselişin varlık kalitesine etkileri olabileceğini aktardı.

TSKB GENEL MÜDÜRÜ MURAT BİLGİÇ: ENFLASYON KRİTİK ÖNEMDE

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ve genel olarak ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığının 2024 görünümü açısından kritik önemde olduğunu değerlendiriyoruz” dedi.



Sabit faizli menkul kıymet uygulamasının, bankaların kredi büyümelerinde ve karlılıkları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu, bunun sona ermesiyle toplam kredilerde ve TÜFE’ye endeksli menkul kıymet tutarlarında artış beklediklerini açıkladı.

ING TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ ALPER GÖKGÖZ: RİSK YÖNETİMİNİ İYİ YAPAN KURUMLAR ÖNE ÇIKACAK

Kredi ve mevduat piyasasında normalleşme ile birlikte bankalar, asli faaliyet alanlarına daha fazla odaklanacağını söyleyen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz ise bu dönemde risk yönetimini iyi yapan kurumların öne çıkacağını ifade etti.



Risk yönetiminin artık daha önemli hale geldiğini, enflasyon endeksli tahviller ve hazine işlemleri başta olmak üzere bazı alanların bankacılık gelirlerini yukarı taşıyıp, bunlar dışındaki gelirlerin daha dalgalı olduğunu sözlerine ekledi.



Atılan adımların etkisinin 2024 yılında daha net görülmeye başlanacağını, risk yönetimini iyi yapan kurumların bu dönemde öne çıkacağını dile getirdi.

Dünya Gazetesi