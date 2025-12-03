Türkiye'deki konkordato salgını bir sektöre daha sıçradı!

Tavuk ve yumurta sektöründe önde gelen şirketlerden olan ve konkordato başvurusunda bulunan Barış Tavukçuluk'a konkordato komiseri atandı.

Sektörde yıllardır hizmet veren ve Osmaniye'de bölgenin en büyük kafes sistemi üretimine sahip firmalarından biri olan Barış Tavukçuluk, konkordato sürecine girdi.

Girdiği mali darboğazı aşamayan şirket, Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme firmaya üç aylık geçici mühlet kararı verdi; süreç denetimi için de bir konkordato komiseri ataması yaptı.