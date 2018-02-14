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TÜRKİYE'DEN IRAK'A 5 MİLYAR DOLAR KREDİ
ABD'Lİ BAKAN'DAN TÜRKİYE ZİYARETİ ÖNCESİ KRİTİK AÇIKLAMA
Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolar kredi
Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolar kredi
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  2. Ekonomi
  3. 14 Şubat 2018 13:39

Türkiye'den Irak'a 5 milyar dolar kredi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıkladı

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