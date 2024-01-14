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Türkiye'nin bir dönem yapı marketi deviydi; iflası istendi

Türkiye'nin bir dönem yapı marketi deviydi; iflası istendi
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Türkiye’de faaliyette olan 3 büyük yapı marketlerinden biri olan Tekzen’in iflası istendi. 120 milyon TL sermayeli şirkete açılan iflas davasının duruşması 15 Şubat’ta görülecek.

Dava dosyasına göre Sem Danışmanlık AŞ, Tekzen Ticaret ve Yatırım AŞ’ye karşı icra takibi başlattı.

Tekzen tarafı takibe itirazda bulundu.

Bunun üzerine Sem Danışmanlık avukatları, itirazın iptali ve şirketin iflasına karar verilmesini istedi.

1995 senesinde Türk-Alman ortaklığı ile Tekzen Ticaret AŞ’nin temeli atıldı. 1998 yılında Alman ortağı işten ayrılmasıyla beraber tek sahip Murat Gigin oldu. 120 milyon TL sermayeli şirketin çok sayıda şubesi mevcut.

 

 

Etiketler Tekzen'in iflası iflas tekzen iflas davası
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