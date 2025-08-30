Türkiye'nin bir sektör devi daha iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin ünlü tekstil şirketlerinden Çözüm Grup Tekstil mali zorluklar yaşadığı gerekçesiyle iflas başvurusu yaptı.

Bundan 22 yıl önce İstanbul’da üretime başlayan Çözüm Grup Tekstil, son dönemde yaşanan mali zorlukların üstesinden gelemedi.

Mahkeme, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdiğini ve konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının incelenmesi amacıyla 3 kişilik konkordato komiseri heyeti görevlendirildi.

Şirketin tüm yönetim ve karar organlarının işlemleri, komiser onayına tabi tutulacak. Duruşmanın 21 Kasım 2025 tarihinde yapılacağı, alacaklıların ise yedi gün içinde konkordato mühletine itiraz edebilecekleri belirtildi.

Aylık 160 bin adetlik kapasitesiyle LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı, Oxxo, ETAM ve More&More gibi birçok markaya üretim yapan dev şirket, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı için de özel tasarım askeri ve polis kıyafetleri de üretiyordu.

