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Türkiye’nin iflas riski primi artmaya devam ediyor

Türkiye’nin iflas riski primi artmaya devam ediyor
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Türkiye’nin iflas riski primi olan 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primleri hızla artmaya devam ediyor.

CDS, yani kredi risk primi, ülkelerin ekonomik ve politik risk gelişmesine göre her gün değişiyor. Kredi dereceleme kuruluşlarının ülkelere verdiği notlarından daha dinamik bir gösterge haline gelen bu değer, ‘risk barometresi’ gibi piyasalar tarafından izleniyor.

 Türkiye’nin CDS primleri geçtiğimiz hafta, beş ay sonra ilk kez 500 baz puanın altına gerilemişti. Ancak seçim sonuçlarının ardından risk primi ilk iş gününde artışa geçmişti.

Ekonomist Hakan Kara, CDS priminin seçimden sonra 494’ten 704’e çıktığını söyleyerek, “İflas olasılığı kabaca yüzde 20’den yüzde 30’a çıktı” dedi.

 

Etiketler risk primi cds Türkiye iflas riski iflas risk primi
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