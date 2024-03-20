Türkiye’nin risk primi son 4 ayın zirvesine ulaştı

Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi 341 puana yükselerek son dört ayın zirvesine çıktı.

CDS, yani kredi risk primi, ülkelerin ekonomik ve politik risk gelişmesine göre her gün değişiyor. Kredi dereceleme kuruluşlarının ülkelere verdiği notlarından daha dinamik bir gösterge haline gelen bu değer, ‘risk barometresi’ gibi piyasalar tarafından izleniyor.

Bloomberg HT’nin haberine göre Türkiye’nin 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) günlük olarak 19 baz puan artışla 341 baz puana geldi. Böylelikle risk primi 1 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Mayıs 2023 seçimi öncesinde 700 baz puanı test eden risk primi aralıkta 300 baz puanın altına kadar gerilemişti.