Türkiye'nin risk priminde 2018'den bu yana bir ilk!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin risk priminin 2018 Mayıs ayından sonraki en düşük seviyeye gerilediğini açıkladı.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Risk primimiz (CDS) 2018 yılı Mayıs ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı" ifadelerini kullandı.
