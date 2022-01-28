''Tuz Gölü'ndeki depolarda 3-5 günlük gaz kaldı''

CHP Ekonomi Masası, Ankara’daki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret ederek, elektrik ve doğalgaz kesintileri nedeniyle yaşanan sorunları dinledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Şimdi öğreniyoruz ki Tuz Gölü’ndeki depolarda 3-5 günlük gaz kalmış ve maalesef önümüzdeki kış çok sert geçecek” dedi.

CHP Ekonomi Masası Başkanı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile birlikte bugün Anadolu OSB’yi ziyaret etti. CHP heyetini OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay karşıladı. Tuncay ve CHP heyeti, OSB’lerdeki elektrik ve doğal gaz kesintisi konusunda sohbet etti.

Tuncay, kesinti nedeniyle yaşanan sorunlardan bahsederek, “Bu uygulamanın Türkiye’ye ne kadar zarar verdiğini ölçmemiz mümkün değil” dedi. Tuncay, çalışanların ücretleri konusunda ne yapacaklarını bilmediklerini aktararak, çalışanların mağduriyeti konusunda “Ya biz gidereceğiz ya gidermeyeceğiz. Artık vicdanımıza kalmış” diye konuştu.

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kurt ise OSB’deki durumu “İn cin top oynuyor. Hiç kimse yok” diye açıkladı.

CHP heyeti ve Tuncay, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. CHP Sözcüsü Öztrak, Türkiye’de bugüne kadar yaşanmamış bir enerji krizi yaşandığını belirterek, “Yaşanan krizin bir ayağında yüksek maliyetler, bir ayağında enerjiye erişim problemi var” dedi. Öztrak, son bir yılda sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 435 ve elektriğe yüzde 290 zam geldiğini hatırlatarak, “En pahalı enerji ulaşamadığımız, olmayan enerjidir. Ülkemiz maalesef bugün bunu yaşıyor” diye konuştu.

“SANAYİCİYE BİR DARBE DAHA VURDU”

Öztrak, döviz kurlarındaki dalgalanmayla da sanayicinin zor duruma düşürüldüğünü anımsatarak, “Bunların üzerine sanayicinin enerjisini keserek sanayiciye bir darbe daha vurdu… Hükümet sanayicimize kasten çelme taktı. Cumhuriyet tarihinde böyle bir basiretsizlik görülmemiştir” dedi.

Öztrak, sanayicinin pazar kaybetme riski ve yetiştiremediği siparişler nedeniyle tazminat ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade ederek, “Sanayicimiz, sorumlusu olmadığı bir krizin tüm maliyetlerini taşımak zorunda kalıyor. Bu krizin tek sorumlusu var. Ülkemizin enerji arz güvenliği ile kumar oynayan, cin olmadan adam çarpmaya çalışan basiretsiz yönetim. Bir ülkenin enerji arz güvenliği sınır güvenliği kadar önemli” diye konuştu.

Öztrak, doğal gaz krizinin nedenin İran olmadığını savunarak, “İran’ın milli gaz şirketi, ‘Biz gazı verdik, kesintinin nedeni Türkiye tarafındaki doğal gaz basınç gaz yükseltme istasyonundaki sorundur’ demiştir” diyerek İran’ın sorumluluğu Türkiye’ye attığını açıkladı. Türkiye’nin doğal gaz kontratlarını zamanında yenilemediğini belirten Öztrak, “Şimdi Azerbaycan’dan, Rusya’dan, yüksek fiyatlardan gaz almak zorunda kaldık” dedi.

Öztrak, Türkiye’nin kışa yarısı boş gaz depolarıyla girdiğini öne sürerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konuda uyarıda bulunduğu kaydetti. “Şimdi öğreniyoruz ki Tuz Gölü’ndeki depolarda 3-5 günlük gaz kalmış ve maalesef önümüzdeki kış çok sert geçecek” diyen Öztrak, Türkiye’nin uluslararası standartlarda depolama kapasitesine sahip olmadığını vurguladı. Öztrak, “20 yıldır Türkiye’yi yönetenler kendilerine saraylar yapabildiler ama Türkiye’nin depolama kapasitesine yeterli yatırımı yapamadılar” diye konuştu.

Öztrak, “Elin insanı karınca gibi çalışırken bizdeki yönetim ağustos böceği gibi yatmış… Ülkemizdeki tüm üretim kaleleri hükümetin basiretsizliği nedeniyle düşmek durumunda kalmış” dedi.

Öztrak, dışarıdaki tedarikçilerin Türkiye’yi enerji riski kategorisinde algılamaya başladığını aktararak, “Siparişleri verirken daha ihtiyatlı davranacak, başka ülkelere de sipariş vermek durumunda kalacaklardır. Dimyat’a pirince giderken bulgurdan olmaktır” diye konuştu.

Öztrak, OSB’lere uygulanan yüzde 60’lık doğalgaz kotasıyla ilgili ise şunları söyledi:

“Gaz kesintisi, açıkçası üretimi önemli ölçüde riske atıyor. OSB’lerimiz önemli ölçüde ihracata çalışıyorlar. Siparişleri yetiştirmeye uğraşıyorlar. Muhataplarına ‘Bizde böyle bir sorun var, 3-4 gün müsaade edin’ dedikleri andan itibaren muhatapların kafasında ciddi sorunlar oluşur. Türkiye, dünyaya dağılan arz zincirlerinin ardından arz merkezi olma şansına sahip. Siz, enerjide sıkıntı yaratarak bu hedefi baltalıyorsunuz.

İlgili kurumun liyakatli kadroları tasfiye edilmiş durumda. Giren enerjinin stoklarının yönetiminde de sorunlar olabilir. Yeni bir optimizasyon modelleri denenmeli. Yeni bir enerji krizi olabilir imajı değiştirilmeli.”

“MİLLETİN KENDİ PARASINA GÜVENMESİ İÇİN GEREKLİ PROGRAMI UYGULAYACAKSIN”

Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun “liralaşma” sözünü ise şöyle değerlendirdi:

“Türkiye liralaşacaksa Merkez Bankası’nda zorlayarak, dövize endeksleyerek liralaşmaz. Önce yandaş müttehitlere vermiş olduğunuz dolar ve euroları liralaştıracaksınız. Siz ihaleleri dolar ve euro ile vereceksiniz, mevduatın faizini dolara endeksleyeceksiniz, milletin 128 milyar dolarını satacaksınız, arkasından da ‘liralaşacağız’ diyeceksiniz. Bu ülkenin liralaşması dahi söz konusu olamaz. Önce siz kendi paranıza güveneceksiniz. Milletin de kendi parasına güvenmesi için gerekli programı uygulayacaksınız.”

Anadolu OSB Başkanı Tuncay ise 2021 Kasım ayından itibaren fiyat artışlarıyla enerjide sorun çıkacağının sinyallerinin verildiğini kaydederek, “Kademeli tarife uygulaması bütün sanayi kuruluşları için uygulanmaya başladı. 300 bin metreküpün üzerinde gaz kullanan sanayi kuruluşlarına, geçen yılın ilk dokuz ayında kullandıkları gazın ortalama miktarının yüzde 60’ını farklı fiyattan, yüzde 60’tan sonrası da farklı fiyattan verilmeye başlandı. Tek saatten gaz aldığımız için 300 bin metreküpün üzerinden gaz almak durumunda kaldık… Düşük gaz kullanan sanayicimiz yüksek fiyattan gaz almaya başladı. 110 firmamız, dışarıdan gaz kullansaydı 1 milyon 400 bin lira olacaktı. Ama bu firmalar OSB’de gaz kullandığı için 3 milyon 400 bin lira bedel ödedi. Dışarıdaki sanayiciye göre 2,4 kat daha fazla fiyatla gaz kullandık” diye konuştu.

Tuncay, “OSB’lerdeki firmalar, 2020 Ocak-2021 Ocak arasında yüzde 456 oranında fiyat artışıyla gaz kullanmak dorumundalar. Bu maliyetlerle rekabet şansını kademeli olarak kaybetmeye başladılar. Fiyat tutturamıyorlar” dedi.

Tuncay, elektrikte toplam kullanılan gücün yüzde 70’i kadar kesinti yapıldığını kaydederek, “Yüzde 30’u serbest bırakıldı ama bu serbest bırakılan gücün hangi şartlarda kullanılacağını bilemedik. Bugün da yaşıyoruz. İşletmelerden de rica ediyoruz. ‘Bize söylenen, İran’ın problemi, dişinizi sıkın’ diyoruz. Sanayici sokağa çıkamaz, miting yapamaz ama problemi yaşıyoruz. Altın yumurtlayan tavukların yemi kesildi şu an” diye konuştu.

Tuncay, kendilerine belirlenen sınırı aştıkları zaman gaz kesintisi uyarısıyla da karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek, “Gelecek haftayla ilgili öngörü yok. Bir parça endişe yaşıyoruz. Şaşkınlık yaşıyoruz. Bugüne kadar çalışma hayatımızda yaşamadığımız şeyleri yaşıyoruz” dedi.