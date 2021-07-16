Twitter CEO'sundan Bitcoin hamlesi

Kripto paralara olan ilgisiyle bilinen Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, yeni bir platform kuracaklarını ve ana odaklarının Bitcoin olacağını duyurdu.

Kripto para piyasaları düşüş dalgasından kurtulamazken Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey Bitcoin için bir girişim başlattı. Tarihi zirvelerinden neredeyse yüzde 50 aşağıda işlem gören kripto paralara inancını yitirmeyen Dorsey, şirketi Square'ın merkezsiz finans temelinde açık geliştiriciliğe imkan tanıyacak yeni bir platformu hayata geçireceğini açıkladı. Dorsey, platformun temelinde Bitcoin olacağını söyledi. Dorsey "Bitcoin için fiziki cüzdan uygulamamızda olduğu gibi bu da açık yol haritası, açık geliştirme ve açık kaynak temelinde olacak" sözlerini söyledi.