Uzmanlardan dolar ve altın için dikkat çeken tahminler!

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi açıklaması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın para politikası desteğinin devam edeceğini belirtmesiyle altın fiyatları yükselişe geçti.

Powell Fed’in devasa varlık programını miktar olarak azaltmak için henüç erken olduğunu açıklayarak bu durumun “şimdi zamanı değil” diye ifade etti. Ayrıca Powell politika faizinin bu süreçte yükseltilmeyeceğini ve varlık alım programı azaltılacağı zaman politika yapıcılarını bunun sinyalini vereceğini vurguladı.

ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDER Mİ?

Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık mali teşvik paketini Kongre’nin onayına sunacağını açıklamasıyla birlikte Cumhuriyetçilerin sunulan pakete itirazı olabilir. Pakette yer alan devlet ve yerel hükümet yardımı Demokratçilerin önceliği olarak görülebilir. Bu sebeple Cumhuriyetçiler sunulan paketi onaylamayabilir. Açıklamayla birlikte yükselişe geçen altın fiyatları, teşvik paketi onayı alınmazsa tekrar dalgalı seyir izleyebilir. Australia New Zealand Banking Group Emtia Stratejistleri Daniel Hynes ve Soni Kumari güncel altın beklentisini aktarırken, altının yükselişinin riskli varlıkların değerlenmesi ve yükselen tahvil faizleri ile sınırlanabileceğini ifade etti. Kumari, teşvik paketi beklentileri, düşük reel faiz oranları ve ABD dolarının altın fiyatlarını destekleyebileceğini açıklayarak; "Varlık alım programı ile ilgili gelişmeler bu yılın baskılayıcı haberleri olacak." dedi.

"ALTIN SÜREKLİ YÜKSELİŞ HALİNDE OLABİLİR"

InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu güncel altın yorumunda, üçüncü kez tartışılan mali yardım paketlerine değindi. Topçu, mali yardım paketleirnin 1 trilyonun üstünde olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aylık 120 milyar dolarlık finansal varlık alımlarının da yıl sonuna kadar sürmesi durumunda altında sürekli bir yükseliş olabileceğini açıkladı. Topçu altın beklentisine şöyle devam etti; "Altının ons fiyatı 2021 yılı Ocak ayında 1.818 dolar dip noktasından sekmiş durumda. Şu sıralar 1.840 dolar seviyelerinden işlem görüyor. ABD’deki kongre baskınının hemen ardından çıkan karışıklıkların ortasında 8 Ocak günü yüzde 4 değer kaybeden değerli metalde gündem, mali yardım paketleri…" ifadelerini kullandı.

ONS ALTIN’DA YÜKSELİŞLER SINIRLI KALABİLİR

Ziraat Yatırım altın değerlendirmesine Fed Başkanı Powell'ın güvercin bir tutum sergilediğini belirterek, Biden'in paylaştığı yeni koronavirüs paketinin ardından bugün kar realizasyonları niteliğinde hareketler gözlenebileceğini belirtti. Altın değerlendirmeleri açıklamasına ; "Halihazırda 1.842 dolar seviyesinden geçen 200 günlük ortalamasının üzerinde tutunmaya çalışan değerli maden ise hafif alıcılı. Ancak, alımların güçlü olmaması ve Dolar'daki dirençli görüntü nedeniyle Ons Altın'da yükselişler sınırlı kalabilir. Sıralı dirençler 1.863 dolar ve 1.875 dolar seviyelerinde. Diğer yandan, 1.842 dolar desteğinin altına yaşanabilecek bir sarkmada 1.829 dolar ve 1.817 dolar sıralı destekler olarak izlenebilir." diyerek devam etti.



ONS ALTINDA 1864 DOLAR KRİTİK SEVİYE

Şeker Yatırım güncel altın fiyatları beklentisinde yukarı yönlü hareketlerde 1864 dolar direnci geçilemediği sürece sarı metalde satış baskısının artmasının bekleneceğini öngördü. Bu durumda 1840 dolar ve 1825 dolar seviyeleri test edilmek istenebileceğini paylaşan Şeker Yatırım açıklamasına;" Alımların kuvvetlenmesi durumunda ise 1864 dolar noktasının ardından 1875 dolar seviyesi direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir." diyerek devam etti.

"TEŞVİK PAKETLERİ ALTIN FİYATLARINI ŞEKİLLENDİRECEK"

2021 yılına dalgalı seyirle başlayan altın fiyatları için uzmanlar tahminlerini belirtiyor. Altın fiyatlarının yükselişe geçeceğini söyleyen uzmanların yorumları yatırımcıların dikkatinden kaçmıyor. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya güncel altın tahminini belirtirken altın fiyatlarının ok gibi gerildiğini belirterek, Powell ve Biden'ın altın yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratmazsa altının yüksek seviyelere doğru fırlayabileceğini belirtti. Moya açıklamasına; " Yılın ilk yarısında teşvik paketi altın piyasalarını şekillendirirken ikinci yarısında enflasyon piyasaları şekillendirecek." diyerek devam etti.

"ONS ALTIN DÜŞÜŞLERİNDE 1825 ÖNEMLİ KRİTİKTİR"

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün sosyal medya üzerinden yaptığı güncel altın ve dolar beklentilerini ve grafik paylaşımlarını aktarmaya devam ediyoruz. Baştürk son yaptığı paylaşımda ons altının grafik yorumu paylaştı.

Baştürk güncel altın beklentisini şu sözlerle ifade etti;

"Baskı devam ediyor. Kısa vadede 1863 altında kaldığı sürece baskı sürebilir. Düşüşlerde 1825 önemli olur." dedi.

"DOLAR DA RİSK BÖLGESİ 7.52/7.58 "

Baştürk güncel dolar beklentisini de grafikle paylaşarak;"Düşen eğilim devam ediyor. Buradaki tek sıkıntı dolar endeksindeki güçlenme olacaktır. GOÜ paralarına göre negatif ayrışma yaşamayız. Risk bölgesi 7.52/7.58'dir. Bu bölge altında TL için risk yoktur. Aşağıda 7.25 önemlidir..." dedi.



TCMB AÇIKLADI: YIL SONUNDA DOLAR/TL NE KADAR OLACAK?

Küresel ekonomide ABD'de yaşanan gelişmeler gündem olurken, yerel piyasalarda dolar/TL yıl sonunda ne kadar olacak sorusu gündem oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 8,09 TL, enflasyon beklentisi yüzde 11,15 oldu.

2021 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi, profesyoneller ile reel ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 63 katılımcı tarafından yanıtlanarak ortaya çıktı.

Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ait beklenti anketinin sonuçlarını paylaştı. Yapılan ankette 2021 yıl sonu dolar beklentisi 8,09 oldu. 2021 yıl sonu enflasyon beklentisi ise 11,15 oldu.

2021 SONUNDA DOLAR NE KADAR OLACAK?

ABD'de alınan para politikası kararı ile dolar/TL yükselir mi yoksa düşer mi merak ediliyor. Londra merkezli ekonomik araştırma danışmanlığı Capital Economics yıl sonu dolar/TL beklentisini 7.00 olarak açıkladı. Dolar/TL ’de yıl sonu tahmini olarak 7.00 olarak belirten şirket, eğer bu öngörü gerçekleşirse Türk Lirası'nın 2012’den bu yana ilk kez yıllık değerlenme yaşamış olacağına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi politikalarının değişmeyeceğini düşündüklerini açıklayan şirket açıklamasında; toparlanmanın ivme kaybetmesi, enflasyonun yüksek kalması ve liranın yeniden baskı altında kalması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ortodoks politikaların çalışmadığını hissedebileceği" savunuldu.

Buna göre Capital Economics'in yıl sonu dolar/TL tahmini 7.00 seviyesinde bulunuyor.