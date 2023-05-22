Vatandaşlık maaşının detayları netleşiyor: Aile başına en az 8500 TL...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim beyannamesinde açıkladığı vatandaşlık maaşı ve ev hanımlarına emeklilik konularının detayları netleşmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelere vatandaşlık maaşının verileceği ve ev hanımlarına yönelik emeklilik müjdesini vermişti. Erdoğan'ın müjdeleriyle ilgili detaylar belli olmaya başladı.

EV HANIMLARINDA EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

Konuyla ilgili merak edilenleri Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, CNN Türk’te açıkladı. Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin seçimlere doğru ilerleyişi var. AK Parti Seçim Beyannamesi’nde aile koruma kalkanı adı altında program açıklandı. Vatandaşlık maaşı da bunlardan bir tanesi. Bununla ilgili her ailenin sosyo ekonomik seviyesini korumak amaçlı vatandaşlık maaşı adı altında bir program öneriliyor. Burada asıl asgari ücret düzeyinin altına düşmüş ailelerle ilgili bunu tamamlamayla alakalı bazı teklifler yapılıyor.

Bu nasıl olacak? Aile koruma kalkanında ev hanımlarının emekliliğine destek verilecek. Ev hanımları ile ilgili isteğe bağlı sigorta prim ödemesi yapılırsa 3’te 1 oranında teşvik verilecek. 3’te 1’in rakamsal boyutu şu anda asgari brüt ücretini 10 bin 8 lira bunun 7.5 katına kadar artırma kapasitesine sahibiz. Primin yüzde 32’si 3200 lira üzerinden prim ödeyebiliyorsunuz.

‘BİN 66 LİRAYI DEVLET YATIRACAK’

Bu Bağkur yerine geçiyor. Burada 3’te 1 oranı da bin 66 lira teşvik olarak devlet yatıracak. 2134 lirayı ödediğimiz zaman 30 günden o ayı ev hanımı olan kişiler kazanmış olacak.

Ayriyeten çocuğu olanlar erken emeklilik gelecek. 3 çocuğa kadar borçlanma hakkımız var. Çocuğu olan kadınlarla ilgili bir çocuğu varsa ekstra bir prim yüklenecek otomatik olarak hem yaştan hem primden düşmüş olacak.

Her ailede en az 1 çalışan olacak sosyal ve ekonomik olarak aile koruma kalkanı adı altında her ailede bir çalışanı teşvik etmekle ilgili mutlaka ekstra teşvikler söz konusu olacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI NASIL BAĞLANACAK, KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Aile bazlı vatandaşlık maaşı. Her eve asgari ücret düzeyinde maaş girdisi. Ne demek bu? Asgari ücretin neti 8506 lira, eğer ailede buradaki parayı tamamlayamıyorsa 10 bin TL geliri olan 3 kişilik bir ailede burada 10 bin TL’yi 3’e böldüğünüzde 3333 lira gibi bir rakam çıkıyor.

Bu kişi başına düşen gelir Aile Bakanlığı bünyesinde gelir testi ile yapılabilir. Buradaki gelir düşük olursa Hazine tarafından veya Aile ve Gençlik Bankası adı altında her eve asgari ücret düzeyinde maaş geliri sağlanması düşünülüyor.

Her aileye bu verilmeyecektir. Orada gelir testine tabi tutulup asgari ücretin 3’te 1’i altında hane başına düşen gelir varsa onlara bir destek verilecek. Seçim sonrasında bir düzenleme gelecekti ve peşi sıra birçok çalışma var."