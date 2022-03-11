Vergisiyle, zammıyla benzin ve motorin için ödenen ücretin detayları ortaya çıktı

2022 yılının başından bu yana zam üstün e zam gelen ve son olarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal harekatı sonrasında her gün zamlanan benzin ve motorin fiyatlarında vatandaşın ödediği fiyatın içindekiler tek tek açıklandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son dönemde hızlı fiyat artışlarına konu olan akaryakıt fiyatlarına dair kafa karışıklığını gidermek amacıyla, bu fiyatların nasıl oluştuğuna dair bir bilgi notu paylaştı.

Önde gelen sekiz büyük akaryakıt dağıtım şirketinin rakamları baz alınarak oluşturulan tabloya göre, halen 1 litre benzin İstanbul’da litre başına ortalama 20,35 liradan satılıyor. İstanbul’da bu 8 şirketin 1 litre motorinden aldıkları ortalama pompa satış fiyatı ise 22,81 TL seviyesinde bulunuyor.

Benzin ve motorin fiyatları nasıl belirleniyor?

Tüketicinin akaryakıta ödediği ücretin içinde neler var ?

BAYİ VE DAĞITICI KÂRI



Enerji Günlüğü’nden Mehmet Kara’nın haberinde, yapılan hesaplamalara göre akaryakıt ana dağıtım şirketleri ile istasyonların (bayiler) litre başına kazançlarından oluşan dağıtım kârı da netleştirildi.



Elde edilen tablo, bayi ve dağıtım şirketinin toplam kazancının motorinde yüzde 4,9, benzinde ise yüzde 5,2 olduğunu oraya koydu.

TÜKETİCİ VERGİNİN DE VERGİSİNİ ÖDÜYOR



Akaryakıt ürünlerine tüketicinin ödediği fiyatın içinde birden fazla vergi bulunuyor. Hatta tüketici bunlardan birini verginin vergisi olarak ödüyor. Bugün itibariyle benzinde 13.66 TL seviyesindeki rafineri çıkış fiyatına 1.06 TL dağıtıcı ve bayi kârı eklendikten sonra üzerine 2,5265 TL özel tüketim vergisi (ÖTV) ilave ediliyor.



Bayi ve dağıtıcı karı ile ÖTV eklenmiş fiyata 3,1 TL (yüzde 18) katma değer vergisi (KDV) ekleniyor. Böylece 20.35 TL’lik pompa satış fiyatının içinde 5.63 TL’sini ÖTV ve KDV oluşturuyor.

MOTORİNDE FİYAT OLUŞUMU



Motorinde ise 16.16 TL seviyesindeki rafineri çıkış fiyatına 1.11 TL dağıtıcı ve bayi kârı eklendikten sonra üzerine 2,0559 TL özel tüketim vergisi (ÖTV) ilave ediliyor.

Bayi ve dağıtıcı karı ile ÖTV eklenmiş fiyata 5,54 TL (yüzde 18) katma değer vergisi (KDV) ekleniyor. Böylece 22.81 TL’lik pompa satış fiyatının içinde 5,54 TL’sini ÖTV ve KDV oluşturuyor.

AVRUPA FİYATLARI VE KUR HAREKETLERİ



Akaryakıt pompa satış fiyatları İtalya piyasasındaki benzin ve motorin fiyatları ile kur hareketlerine göre şekilleniyor.

Buna göre oluşan pompa satış fiyatı, Avrupa’daki belli ülkelerde oluşan fiyatların yüzde 3 üzerine çıktığında ya da yüzde 3 altına indiğinde yeni duruma göre aşağı ya da yukarı yönlü düzeltme yapılarak yeni fiyatlar açıklanıyor. Bu formülü, Türkiye’de sektör adına, ana dağıtıcılara TÜPRAŞ duyuruyor.