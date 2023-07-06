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Yabancılar 1.1 milyar dolarlık hisse aldı

Yabancılar 1.1 milyar dolarlık hisse aldı
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Yurt dışında yerleşik kişiler, son 4 haftada 1.1 milyar dolarlık hisse senedi alımı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Haziran haftasında net 123,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 27 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yabancılar, böylece son 4 haftada 1,1 milyar dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 23 Haziran itibarıyla 23 milyar 729,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 27 Haziran itibarıyla 22 milyar 493,6 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 911,3 milyon dolardan 882,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 71,8 milyon dolardan 65,2 milyon dolara indi.

AA

Etiketler yabancı borsa
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