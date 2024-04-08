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Yapay zekalı büyük vergi denetimi başlıyor

Yapay zekalı büyük vergi denetimi başlıyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapay zeka destekli büyük vergi denetimleri için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek tüm şirketlere yönelik saha denetimlerine başlanacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV'deki oran uyumsuzluklarının tespit edilmesi için başlattıkları yapay zeka destekli çalışmanın tamamlandığını bildirdi. 

Şimşek, sosyal medya hesabından, KDV kayıp ve kaçağının önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşım yaptı.

Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacağına dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti:

"KDV'deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik, Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi başkanlıklarımız ile Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların, haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz." 

 

Etiketler hazine ve maliye bakanı mehmet şimşek denetim kdv vergi denetimi yapay zeka
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