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Yapımı devam eden Köşk Barajı, ekonomiye katkı sağlayacak

Yapımı devam eden Köşk Barajı, ekonomiye katkı sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yapımı süren Köşk Barajı'nın ekonomiye yapacağı katkıdan bahsetti.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda modern sulama projelerinin geliştirilerek uygulamaya koyulduğunu kaydetti.

Yapımı devam eden Köşk Barajı'nın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 1770 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirten Yıldız, baraj inşaatında dipsavak imalatının tamamı ve gövde imalatının yüzde 80'inin tamamlandığını aktardı.

Yıldız, "Barajda gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Dolusavak imalatı ve ulaşım yolları yapılacaktır. Temelden yüksekliği 41 metre ve su depolama kapasitesi 0,500 milyon metreküp olan Köşk Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 62 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

Etiketler ekonomi katkı baraj
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