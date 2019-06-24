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  3. 24 Haziran 2019 16:37

Yaşar Grubu, TMSF'ye olan borcunu ödedi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Yaşar Grubu'ndan 247.6 milyon dolar tahsilat sağlandığını ve grubun TMSF’ye olan borcunun ödendiğini açıkladı.

Yaşar Grubu, TMSF'ye olan borcunu ödedi
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TMSF'nin konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi:
"Yaşarbank AŞ 22.12.1999 tarihinde 4389 sayılı 4379 sayılı Bankalar Kanununun 14/3 maddesi uyarınca BDDK tarafından TMSF’ye devredilmiştir.

"TMSF ile Yaşar Grubu arasında imzalanan 2002 ve 2005 tarihli borç tasfiyesi protokolleri kapsamında gruptan toplam 247.606.404 USD tahsilat sağlanmış, grubun TMSF’ye olan borcu ödenmiştir.

"Müteakiben, BDDK, TMSF ve Yaşar Grubu ile imzalanan  protokol kapsamında AİHM süreci dahil olmak üzere tüm hukuki ihtilaflar 24.06.2019 giderilerek uzlaşma sağlanmıştır."

DHA

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