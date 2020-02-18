Yeni ev kurmanın maliyeti hesaplandı!

Ortalama bir no-frost buzdolabının fiyatı son 10 yılda 2.3 kat artarak bu yılın ocak ayında 3 bin 450 lira oldu.

Son 10 yıl bazında incelendiğinde, geçen sene aralık ayında aniden artış gösteren ortalama ankastre mikrodalga fırın fiyatı bu sene ocak ayında 1439 liraya yükseldi. Bu rakam 2009-2018 yılları arasında ortalama 200 ila 450 lira civarındaydı.

Söz konusu zaman aralığında çamaşır makinesi fiyatı da 2.7 kat artarak 2 bin 571 lira oldu.

10 yıl öncesine göre neredeyse üç kat artış gösteren ortalama bir elektrik süpürgesi fiyatı ise 902 lirayı buldu. Ortalama bir bulaşık makinesinin fiyatı da bu yıl ocak ayında 38 lira artarak 1942 liraya yükseldi.

Ev mobilyalarında da artış

Beyaz eşyanın yanı sıra ev mobilyalarının fiyatlarında da artış yaşandı. Ortalama yatak odası takımı fiyatı bu yılın ocak ayında 6 bin 732 lirayken, bu fiyat 10 yıl önce 2 bin 931 liraydı.

İki yıl önce ağustos ayında en yüksek rakamlara ulaşan ortalama oturma odası takımı fiyatı, bu yılın ocak ayında bir önceki aya göre azalarak 5 bin 685 lira oldu. Bu düşüşte KDV indirimleri etkili oldu.