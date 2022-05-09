Yeni madeni para geliyor: ''Haziran'da piyasada olacak''

Darphane Genel Müdürlüğü'nün 2 TL'lik madeni para basmak için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane Genel Müdürlüğü'nün 2 TL'lik madeni para basmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre, Darphane yönetiminden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bu konuda bir öneriye gittiği ifade edilirken bakanlık yönetiminin bu duruma sıcak baktığı belirtiliyor.

Bakanlıktan son onay çıkarsa, haziran ayı içinde 2 TL'lik madeni paraların tedavüle sokulacak.

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 5 liralık madeni para ve 500 liralık banknot basılacağı iddialarını yalanlamıştı.