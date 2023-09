Yeni Orta Vadeli Program'da enflasyon tahmini belli oldu

Ekonominin üç yıllık yol haritasını gösterecek olan Orta Vadeli Program'nın sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı. Sunumda 2024-2026 yıllarını kapsayan OVP'deki enflasyon, döviz, büyüme ve kişi başı gelir hedefleri de belli oldu.

Uzun bir süredir beklenen ve üç yıllık makro hedefler, yapısal reform adımlarının paylaşılacağı Orta Vadeli Program'ın sunumu Cumhurbaşkanlığı'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne iş dünyası, bankacılık sektörü temsilcileri ile birlikte ekonomistlerin de olduğu 400 kişi davet edildi. Öte yandan, Beştepe'deki OVP tanıtım toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer aldı.

Yılmaz, "OVP'de 2024-2026 dönemine lişikin temel amaçlar, tahminler, yapısal reform tahmini yer alacak. OVP belirsizlikleri azaltacak." dedi.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan ifadeler şöyle:

"OVP kamu kesimi ve özel kesim için öngörülebilirliği artıran bir yol haritası niteliği taşımaktadır.

Bu yılki OVP'ye yenilik olarak reformları da dahil ettik. Finansal istikrarı sağlamak ve orta vadede enflasyonu tek haneye indirmek temel hedefimiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat çalışmalarımız devam edecek.

Mali disiplini korumaya ve para politikasını şartlara güncellenmiş olarak uygulamaya devam edeceğiz. Yapısal dönüşümlerde önemli bir çerçeveyi oluşturduk, orta vadede somut etkiler bekliyoruz.

Merkez Bankası araç bağımsızlığı çerçevesinde çalışmalarına devam edecek.

2024'te yüzde 4,0, 2025'te yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5,0 büyüme bekliyoruz.

Kişi başına gelirin 2024'te 12,875, 2025'te 13,717, 2026'da 14,855 dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.

İşsizliği orta vadede tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz.

"Tek haneli enflasyona giderken büyüme ve istihdamı ihmal etmeyeceğiz." diyen Yılmaz şunları kaydetti: "OVP'nin dört temel amacı var. Afet yaralarının sarılması, makro istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ve istihdamın devamı, sosyal adalet. OVP'de üç temel politika aracı olacak. Bunlar deprem harcamaları hariç mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümlerdir. Yapısal reformlarda orta vadede somut etkiler bekliyoruz. Kısa vadede beklentileri iyileştirmeyi hedefleyoruz. Merkez Bankası araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacak. "

Yılmaz, son 20 yılda büyümenin yüzde 5,5 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu yıl kişi başı gelirin 12 bin 415 dolar olmasını bekliyouz. İşsizliği orta vadede tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz. 2023'ü yüzde 4,,4 ile 2024'te yüzde 4, 2025 yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 öngörüyoruz." dedi.

OVP'deki 3 yıllık hedef ve tahminler şu şekilde

BÜYÜME

2023: Yüzde 4.4

2024: Yüzde 4

2025: Yüzde 4.5

2026: Yüzda 5



İŞSİZLİK HEDEFİ

2023: Yüzde 10.1

2024: Yüzde 10.3

2025: Yüzde 9.9

2026: Yüzde 9.3

ENFLASYON

2023: Yüzde 62,6

2024: Yüzde 55,3

2025: Yüzde 23,1

2026: Yüzde 13,4

BÜTÇE AÇIĞI

2023: 1,6 trilyon lira

2024: 2,65 trilyon lira

2025: 1,82 trilyon lira

2026: 1,82 trilyon lira

BÜYÜMEYE İLİŞKİN DETAYLI GÖSTERGELER ELE ALINACAK

Program; para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar olmak üzere 3 ana başlıkta ele alınacak. Enflasyonla mücadelede izlenecek yola dair ipuçlarının ve vergi reformunun programda yer alması bekleniyor.

ERDOĞAN’DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Dünkü Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, hayat pahalılığının gerekçelerine bakıldığında ham madde, nakliyat, enerji, işçilik, kira gibi unsurların öne çıktığına dikkati çekerek, "Döviz kurundaki ve enflasyondaki yükseliş de fiyatları doğrudan etkiliyor. Ancak etiketlerde ve ilanlarda tüm bu faktörlerdeki değişimlerle izah edilemeyecek yüksek oranlarda fiyat artışları yapıldığına şahit oluyoruz" diye konuştu.

Çalışanların ücretlerine yapılan her artışın daha para insanların cebine girmeden katbekat fazlasıyla A'dan Z'ye her ürüne, her hizmete yansıtıldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Petrol fiyatlarındaki her artış etiketlere aktarılırken düşüşler görmezden geliniyor. Üstelik aynı ürün veya hizmetin farklı yerlerdeki fiyatları arasındaki makasın çok açıldığı durumlar da var. Demek ki kurdaki ve enflasyondaki artış oranlarının ötesinde bir fiyatlama güdüsüyle karşı karşıyayız. Bu da karşımızdaki sorunun ekonomik değil, psikolojik olduğuna, hayat pahalılığıyla, enflasyonun farklı gerçekleri gösterdiğine işaret ediyor. Devlet olarak bir yandan hayat pahalılığını körükleyen, psikolojik faktörler ve bu durumu fiyatlara yansıtan mekanizmalarla mücadele ediyor, bir yandan enflasyonu düşürecek programları kararlılıkla uyguluyoruz. Her türlü yalanla ve iftirayla idari kurumlar ve yargı nezdinde mücadelemizi sürdürürken vatandaşlarımızı bu zehirli iklimin yol açtığı zararlardan korumak için gereken adımları da atıyoruz. Son olarak taşınmaz malların ve ikinci el araçların ticaretiyle ilgili bir düzenleme yaptık. İlan sitelerinde sahte hesaplar üzerinden fiyatları şişirenleri ve bilgi kirliliğine yol açanları engellemek amacıyla ilanlarda kimlik doğrulaması mecburiyeti ve para cezası müeyyidesi getirdik."