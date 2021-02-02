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  3. 02 Şubat 2021 11:51

Yılın ilk ayında ihracat rekor kırdı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ocak ayında ihracatın yüzde 2,5 artışla, 15 milyar 48 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek ''Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır'' dedi.

Yılın ilk ayında ihracat rekor kırdı
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Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

Ocak ayında, ithalatımız geçen senenin aynı ayına göre yüzde 5,6 azalışla 18 milyar 123 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında geçen sene ocak ayına göre 6.5 puan artışla %83 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında geçen sene ocak ayına göre 6.5 puan artışla %83 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşmiştir. Pandemi sürecindeki gelişmelere de bağlı olarak 2021 yılı için öngörülen 184 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağımızı değerlendiriyoruz.

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