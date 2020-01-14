  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 14 Ocak 2020 09:11

Yılmaz Babaoğlu ve Cengiz Seğmen hayatını kaybetti

Bifa Bisküvi'nin Onursal Başkanı Yılmaz Babaoğlu ve Seğmen Kardeşler'in Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Seğmen hayatını kaybetti.

Yılmaz Babaoğlu ve Cengiz Seğmen hayatını kaybetti
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Gıda sektörünün önemli aktörlerinden olan Yılmaz Babaoğlu ve Cengiz Seğmen vefat etti. 

Bifa Bisküvi'nin Onursal Başkanı Yılmaz Babaoğlu iş hayatına Karaman'da başlamıştı. Bisküvi fabrikası kuran Babaoğlu 1960 yılından bu yana aktif iş hayatının içindeydi.

Reçel başta olmak üzere bal, tereyağı, peynir gibi ürünlerin de üreticisi olan Seğmen Kardeşler'in Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Seğmen de hayatını kaybetti. Seğmen Kardeşler 1938 yılından bu yana gıda sektörü içinde bulunuyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
bifa büskivi , seğmen kardeşleri , yılmaz babaoğlu , cengiz seğmen
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM