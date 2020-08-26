Yusufeli Barajı inşaatında koronavirüs paniği! Valilik harekete geçti

Türkiye’nin uzun vadeli enerji vizyonunun en önemli projeleri arasında yer alan ve ülkenin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olan Artvin’in Yusufeli Barajı ve HES inşaatında yaklaşık 4 bin 500 kişi, 24 saat vardiyalı olarak çalışıyor. Şantiyede kalan işçiler arasında ise son dönemde corona virüs vaka sayısı hızla artınca Artvin Valiliği kısıtlamalar getirdi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, işçiler arasında salgının önlenmesi için tedbirler aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Yusufeli Barajı ve HES şantiyesi ile Yusufeli Barajı Rölekasyon yolları ve köy yolları şantiyelerinde çalışanlar arasında Covid-19 pozitif vakalarının yoğun bir şekilde arttığı anlaşılmış olup, 24 Ağustos’tan itibaren yeni kararlar alınmıştır.

* Şantiye dışından tedarik amaçlı giriş yapan araç şoförleri ve yardımcılarının belirlenen alanlar dışında bulunmamasına ve şantiye içerisinde hiç kimse ile temasa geçmemesine, çalışanların şantiyelerde kendileri için hazırlanan yerlerde kalmalarına, aylık izin kullanımlarını müteakip göreve başlamadan şantiyede 7 gün izolasyon altında tutulmalarına, izin dönüşünün 7. günü sürüntü örneği alınmasına, sürüntü örnek sonuçlarının belli olmasına kadar izolasyonda kalmaya devam etmesine, çıkan test sonucuna göre iş başı yapmalarına veya sağlık kuruluşuna yönlendirilmelerine karar verilmiştir.

* Yusufeli Barajı ve HES projesi kapsamındaki diğer şantiyelerinde de Covid-19 tedbirleri kapsamında tedbirlerin ve denetimlerin yoğunlaştırılmasına karar verilmiştir.

* Alınan bu kararların Artvin genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında idari para cezası verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin de cezai işlem uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

İŞÇİLER İŞ BIRAKTI

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, baraj inşaatında çalışan işçiler şantiye önünde toplanarak duruma tepki göstererek, “Bu bir grev ya da iş bırakma değil. çalışma ortamımızın iyileştirilmesi için hak aramaktır” ifadelerini kullandı.

Şirketin pandemi süresince şantiye dışına çıkmalarına izin vermediğini dile getiren işçiler bu şartlara uymayanların işten çıkarıldıklarını ileri sürdü. Karantina şartlarının ve çalışma ortamlarının kötü olduğunu iddia eden işçiler, pozitif vaka ve şüpheli olanların aynı yerde tutulduklarını, aynı çatal kaşıkla aynı yerde yemek yediklerini, aynı tuvaletleri kullandıklarını söyledi.

İşçiler, aylarca şantiye dışına çıkmadıkları için psikolojilerinin bozulduğunu dile getirerek, şartlar düzelinceye kadar iş bıraktıklarını açıkladı.

YUSUFELİ BARAJI

Artvin Yusufeli Baraj ihalesi 13 Ağustos 2012 yılında yapıldı. İhaleyi Limak İnşaat+Cengiz İnşaat+Kolin İnşaat'ın 486,8 milyon TL'lik teklifle kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 yılda tamamlanacağı belirtilen barajın yapımını Limak’ın sahibi Nihat Özdemir ile pazarlık yaparak 5 yıl 3 aya çekmesine rağmen, baraj hala daha tamamlanamadı.

Baraj şuanda 225 metre yüksekliğe ulaştı. Barajın kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovat saati bulurken, bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.