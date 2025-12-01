Yüzde 20 ve 28'ler konuşulurken Prof. Dr. Hakan Kara asgari ücrete yapılması gereken zammı açıkladı

Bir yandan gelir adaletsizliği diğer yandan da yüksek enflasyon yüzünden vatandaş ay sonunu getiremez hale gelmişken, bu ay toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılı asgari ücret için yüzde 20 ile 28 arasında bir zam kararı alması bekleniyor. Başta asgari ücretliler olmak üzere tüm çalışanlar bu tahminlerle şok üstüne şok yaşarken Prof. Dr. Hakan Kara aslında asgari ücrete 2026 yılında yapılması gereken en düşük zam oranını açıkladı.

Artık 2025 yılına veda etmeye sadece 1 ay kalmışken başta asgari ücretliler olmak üzere tüm çalışanların gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan bu ay içerisinde çıkacak olan 2026 yılı asgari ücret zammında...

Hem çalışma hayatı il sosyal güvenlik uzmanları hem de ekonomistler ve analistlerin asgari ücret zammı için ortalama %20 ile %28 arasındaki tahminleri vatandaşları kara kara düşündürürken asgari ücretin hiç olmazsa açlık sınırını yakalayabilmesi için gereken zam miktarı hesaplandı.

TÜRK-İŞ’in Kasım verilerine göre dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamaları için yapması gereken aylık tutar 29 bin 828 TL’ye yükselirken, Ocak ayında yüzde 30 zamla belirlenen 22.104 TL’lik asgari ücret bu seviyeye yetişemediği ortaya çıkmıştı.

Konuyu değerlendiren Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yılbaşında açlık sınırına yetişebilmesi için asgari ücrete en az yüzde 40 oranında zam yapılması gerektiğini ifade etti.

Kara ayrıca, “Aralık ve Ocak’ta açlık sınırı endeksinin aylık %2 artacağını varsaydım. Daha da yüksek olabilir” notunu paylaştı.

TÜRK-İŞ verilerine göre:

Açlık sınırı: 29.828 TL

Yoksulluk sınırı: 97.159 TL

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti: 38.752 TL

Mevcut net asgari ücret: 22.104 TL

Aylık mutfak enflasyonu: %4,98

Yıllık ortalama mutfak enflasyonu: %40,27

Bu tabloya göre asgari ücret, açlık sınırının yaklaşık 7.700 TL altında kaldı. 2024 yılı başında yapılan yüzde 30’luk zamma rağmen, yıl içinde hızla artan mutfak enflasyonu ve temel yaşam maliyetleri, asgari ücretin alım gücünü önemli ölçüde aşındırdı. Dört kişilik bir ailenin sadece gıda değil kira, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel harcamaları da göz önüne alındığında, hane halkının yoksulluk sınırını karşılayabilmesi için gerekli aylık gelir 97 bin TL’ye yaklaşmış durumda.



Türk-İş: Yoksulluk sınırı 100 bin TL'ye dayandı

Hakan Kara’nın tahminine göre, Aralık ve Ocak aylarında yaşanacak enflasyon artışıyla açlık sınırının daha da yükselmesi muhtemel. Bu da asgari ücrete yapılması gereken zam oranını yüzde 40’ın da üzerine çıkarabilir.