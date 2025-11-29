  1. Anasayfa
Zam yağmuruna mola! İki büyükşehirde et ve tereyağı fiyatları sabitlendi

İstanbul ve Ankara'da, Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi işletmelerde et ve tereyağı fiyatları sabitlendi. Yılbaşına kadar fiyatlar değiştmeyecek.

Maliyetler arttı, şap hastalığı hayvan varlığını olumsuz etkiledi. Et fiyatlarına son bir ayda 60 lira zam geldi.

Et ve Süt Kurumu ile Perakendeciler Derneği (PERDER) arasında yapılan işbirliği ile İstanbul ve Ankara'da et fiyatları 31 Aralık'a kadar sabitlendi.

PERDER Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, amaçlarının tüketicilerin ekonomik koşullara karşı korunması olduğunu söyledi.

Güzeldere yaptığı yazılı açıklamada, "485 liradan dana kıyma, 510 liradan dana kuşbaşı sunacağız." dedi.

Faruk Güzeldere, et ürünlerinde olduğu gibi tereyağının fiyatını da sabitleyerek yıl sonuna kadar 384 lira seviyesinden tüketiciye ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

Kampanya, İstanbul'da dernek üyesi 30'a yerel zincir markette geçerli olacak.

Ankara PERDER Başkanı Ramazan Gülhan da, 52 üye market ve 800'e yakın şubeyle geniş hizmet ağına sahip olduklarına dikkat çekti.

Gülhan, "Halkımızın bütçesine katkı sağlamak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarını yıl sonuna kadar sabitlemiş bulunmaktayız. Tedarikte herhangi bir sorun bulunmamakta olup, bu hizmetimiz kararlılıkla sürdürülecektir." diye konuştu.

Sabitlenen fiyatlar hakkında da bilgi veren Gülhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Et ve Süt Kurumu protokolü çerçevesinde, kampanyaya dahil üye marketlerde dana kıyma 485 lira, dana kuşbaşı 510 lira, tereyağı 384 lira olacak. Kasap reyonu bulunan kampanyaya dahil üye marketlerimizin listesi, sosyal medya hesaplarımız üzerinden düzenli olarak güncellenerek, kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

"ET VE SÜTTE ARZ SORUNU YOK"

Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin ise et ve süt arzına ilişkin açıklama yaptı.

Tarım ve hayvancılık alanında istikrarlı politikaların sürdürüldüğünü belirtti.

Herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmadığını dile getirdi. Keskin, Türkiye'de et ve sütün yeterli düzeyde var olduğunu savundu.

 

NTV

