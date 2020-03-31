Ziraat Finans Grubu'ndan her çalışanı adına koronavirüs desteği

Ziraat Finans Grubu'ndan yapılan açıklamada küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en kısa sürede sona ermesi temenni edildi.

Salgında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlara da acil şifalar dilenen açıklamada, "Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek bu zor zamanları en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz. Ziraat Finans Grubu olarak ülkemiz için daha fazlasını yapabilme amacıyla bugün de çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Devletimizin Kovid-19 ile mücadele sürecinde sağlık politikaları ve ekonomik yardımlarına destek olabilmek amacıyla Ziraat Finans Grubu olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin lira bağışta bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

TÜRK TELEKOM 40 MİLYON TL BAĞIŞLADI

Türk Telekom, Milli Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, sosyal medya hesabından Türk Telekom'un, Milli Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla katıldığını belirtti.

Önal paylaşımında, "Türk Telekom olarak, her bir çalışanımız adına bir aylık net asgari ücrete karşılık gelen, toplamda 40 milyon TL’yi aşkın bağışla Millî Dayanışma Kampanyası’na katıldık. Bu mücadeleden birlikte güçlenerek çıkacağız." ifadelerini kullandı.