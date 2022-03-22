Ağaoğlu'ndan Muğla- Milas Turizm Yerleşkesi açıklaması

Ağaoğlu Şirketler Grubu son zamanlarda sık sık gündeme gelen Muğla- Milas Turizm Yerleşkesi ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. İşte o açıklama...

Ağaoğlu Şirketler Grubu son zamanlarda sık sık gündeme gelen Muğla- Milas Turizm Yerleşkesi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

İşte Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun konuyla ilgili o açıklaması...

Milas-Bodrum Havalimanı’nın hemen altında yer alan “Muğla- Milas Turizm Yerleşkesi” projemiz ile ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Daha önce ifade ettiğimiz gibi, amacımız Muğla – Milas Turizm Yerleşkesi projesini Türkiye’de örneği az bulunan bir şekilde tamamen sürdürülebilirlik anlayışıyla ve günün koşullarına ve beklentilerine uygun olarak hayata geçirmektir. Çevresel ve toplumsal hassasiyetlerimiz, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakma gayemiz ve uluslararası standartlar çerçevesinde projemizin geliştirme süreci devam etmektedir. Bu bağlamda eksik ve doğru olmayan bilgilerle sürece verilmeye çalışılan zararı yakından takip etmekteyiz. Doğru bilgilere dayanmayan iddialar ile ilgili verilecek en güzel cevabın projenin kendisi olacağına inancımız tamdır. Bu kapsamda son dönemde tekrar gündeme gelen ve henüz hazırlıkları devam eden projemiz ile ilgili birkaç önemli maddeyi kamuoyunun bilgi eksikliğini gidermek açısından tekrar paylaşmak isteriz.