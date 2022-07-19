Alman şirketinden Türkiye'ye 100 milyon dolarlık yatırım

Almanya merkezli inşaat şirketi Bergisches BauTeam’in CEO’su Okhan Müjde, Türkiye'de 100 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı.

Müjde konuya ilişkin açıklamasında, “Türkiye’de yatırım yapacak olan şirketlerin güvenilirlik ve kalite gibi misyonlara sahip olması, yapılacak yatırımların kalitesini artıracaktır. Aynı zamanda sektöre olan güvenin artması ile uluslararası doğrudan yatırım miktarlarında da artış görülebilir. Biz de Almanya’da yaptığımız güvenilirlik ve kalite misyonlu işleri Türkiye’ye taşımak, uluslararası doğrudan yatırım oranlarını artırmak ve bu şekilde ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

Almanya’da inşaat sektöründe gerçekleştirdikleri faaliyetleri Türkiye’ye taşımak istediklerini dile getiren Müjde, 2002 ve 2019 yılları arası göz önünde bulundurulduğunda doğrudan yabancı yatırımların 15 milyar dolar seviyelerinden 212 milyar dolar seviyelerine geldiğini dile getirirken, “Yaşanan bu yabancı yatırım akımının ekonominin gelişmesi konusunda da önemli katkıları var. Yabancı yatırımların artmasındaki en önemli nedenlerden biri de Türkiye’de sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi. Nitekim bu durum Türkiye’yi yatırım yapmak isteyen şirketler için cazip hale getirdi” diye konuştu.

“ALMANYA’DAKİ YATIRIMLARIMIZI TÜRKİYE’YE TAŞIMAYA KARAR VERDİK”

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nda yayınlanmış olan Dünya Yatırım Raporu’na göre 2020 yılında uluslararası doğrudan yatırım rakamlarında yüzde 35’lik bir düşüş yaşandı. Salgının başladığı dönem olan 2020 yılı içerisinde bu düşüş Türkiye için yüzde 15 seviyesinde kaldı. Müjde’ye göre düşüşün bu kadar az olmasında inşaat sektöründeki yatırımların sayısındaki artışın önemli bir rolü var. İnşaat sektörünün etkilediği yan sektör sayısının da 250’nin üzerinde olduğunu dile getiren Müjde, “İNDER tarafından 2021 yılında yapılan araştırmaya göre inşaat sektörü yan sektörlerle birlikte toplam 6 milyon kişiye istihdam sağlıyor. İnşaat sektörü; malzeme sanayisi, mimarlık, mühendislik ve teknik müşavirlik gibi alanlara doğrudan bağlı. Aynı zamanda demir, alçı, elektrik malzemeleri, kombi, parke, plastik boru ve daha pek çok alan inşaat sektöründen besleniyor. Ayrıca Türkiye 2021 yılı içerisinde Avrupa’da en çok ev satılan ülke durumuna gelmiş. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman Türkiye inşaat alanında yatırım yapılacak en ideal ülkelerden biri durumunda. Biz de bu yüzden Almanya’daki yatırımlarımızı Türkiye’ye taşımaya karar verdik. Türkiye’de düzenlenen ihaleler ve üretilen yeni projeler ile inşaat sektörünün canlanacağını ve bu durumun ekonomiye olumlu etkileri olacağını öngörüyoruz. Biz de Türkiye’deki inşaat alanında yer alarak bir yandan yatırım alanımızı genişletmek, bir yandan da Türkiye ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN CANLANACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

İnşaat sektöründe dövizin sabitlenmesi durumunda inşaat sektöründeki üretim hamlelerinde artış görülebileceğini dile getiren Müjde şu ifadeleri kullandı:

“Pandemi döneminde durma noktasına gelen pek çok proje yeniden hayata geçirilmeye başladı. Bu durumun inşaat sektörü açısından son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Almanya’da 17 yıldan bu yana hizmet verdiklerini ve bugüne dek çok sayıda bina, otel ve restorasyon projesine imza attıklarını aktaran Müjde sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Türkiye’de açılan yeni imar alanları, düzenlenen ihaleler ve üretilen yeni projeler ile birlikte inşaat sektörünün canlanacağını ve bu durumun ekonomiye olumlu etkileri olacağını öngörüyoruz. Bizim de Türkiye için 100 milyon dolarlık bir yatırım hedefimiz var. 2022 sonunda Başakşehir’de temelini atacağımız Panorama Yaşam Alanı projesi bunun bir örneği. Panorama AVM ve Panorama Rezidans projeleri ile 8500 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz.”

DHA