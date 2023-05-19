Artık her isteyen site yönetici olamayacak

Site yöneticisi olmak için bir dizi şart getirildi. Artık site yöneticileri için "her isteyenin yönetici olamayacağı" yeni bir dönem başlıyor.

Site Yöneticileri Derneği Başkanı Yahya Sağır, "Federasyona bağlı tüm tesis site yöneticilerinin mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına dahil olup mesleki yeterliliklerinin sağlanması için karar aldık. Mesleki yeterlilik için sınavlar yapılacak" dedi.

Site yöneticisi Ahmet Avcı, "Siteler suistimale en açık yerler. Belirli testlerden geçirildikten sonra belge alarak bu görevi yapması uygun. Hizmet değil rant amaçlı görev yapılıyorsa yolsuzlukluların yapılması kaçınılmaz" diye konuştu.

"MESLEKİ YETERLİLİK İÇİN SINAVLAR YAPILACAK"

Site Yöneticileri Derneği Başkanı Yahya Sağır, "Site ve tesis yönetimlerinde liyakatlı kişiler yer alacak. Federasyona bağlı tüm tesis site yöneticilerinin mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına dahil olup mesleki yeterliliklerinin sağlanması için karar aldık. Mesleki yeterlilik için sınavlar yapılacak" dedi.