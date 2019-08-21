Bankaların ardından inşaat firmalarından indirim müjdesi

Kamu bankalarının konut kredisinde faizi 0,99'a çekmesi bir süredir ev alma talebini erteleyen tüketiciyi harekete geçirdi. Üç kamu bankasına bir haftada 35 bin talep geldi. Edinilen bilgilere göre, bankalara gelen talebin yüzde 40'ı yani 14 bini markalı konut projeleri için yapıldı. Sektör temsilcilerine göre 1,5 yıldır satılmayı bekleyen 500 bin konut bulunuyor. Yapılan faiz indirimi hareketiyle, 500 bin ev talebinin yüzde 20'sinin satılması inşaat sektörüne can suyu olacak.

MARKALAR FAİZİ DAHA DA AŞAĞI ÇEKTİ

Talep artınca, markalı konut geliştiren inşaat şirketleri de projelerinin koşullarını yenilediler. Ev almak artık çok daha cazip bir hale geldi. Firmalar, nakitte indirim imkanı sağlarken, faizi daha da aşağıya çekiyor. Peşinatı 1 yıl erteleyen de var. İşte firmaların düzenlediği kampanyalar:

300 bin lira kredi çeken bir tüketici, toplam ödeyeceği tutarda, 279 bin 926 lira kar edecek. Bir ev ücretine denk gelen rakam, faiz indirimi sayesinde tüketicinin cebinde kalacak. Tüketicinin ödemesi aylık 4 bin 961 lira yerine 3 bin 577 lira, 893 bin 39 lira yerine 643 bin 926 liraya düşecek.Tüketicinin çekeceği kredi tutarının 400 bin lira olması durumunda cepte kalacak tutar, aylık 1.846 lira, toplamda da 332 bin 144 lira olacak.

190 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Sur Yapı Antalya projesi, 19 bin bağımsız bölümden oluşuyor. Dairelerin metrekareleri 47 ile 276 arasında değişiyor. Konut fiyatları 190 bin TL'den başlıyor. Firma,faizleri yüzde 0,69'a çekerken, peşinatı sıfırlıyor. Peşinatlar 1 yıl ötelenerek tam 5 yıla bölünüyor.

24 AYA SIFIR FAİZ

Nef tarafından İstanbul Topkapı'da hayata geçirilen İnistanbul projesinde, konutların fiyatları 710 bin TL'den başlıyor, 1 milyon 836 bin TL'ye kadar çıkıyor. 24 ay sıfır faiz seçeneği bulunan projede hemen teslim konut satışı yapılıyor.

3 FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ

Sinpaş GYO tarafından Bursa Osmangazi'de inşaatına başlanılan Bursa Modern projesinde toplamda 1.466 konut bulunuyor. 323 bin TL'den başlayan daire fiyatları 823 bin TL'ye kadar çıkıyor. Firma ödeme için alıcılara üç farklı seçenek sunuyor.

KİRA ÖDER GİBİ

Lens Yapı'nın, Kurtköy'deki Lens İstanbul projesinde daire fiyatları peşin 327 bin liradan başlıyor. Hemen tapu alabileceğiniz projede anlaşmalı bankalar aracılığıyla 0,99 kredi faiz oranı ile herkese ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Daire hemen kiraya verilebiliyor.

EN KÜÇÜK DAİRE 135 METREKARE

Avcılar'da hayata geçirilen Banu Evleri Ispartakule'nin yeni etabında, konutların metrekare fiyatı 3 bin 150 TL'den başlıyor, 3 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. 120 aya kadar vade imkanı sunuluyor.

BİNA YAŞI YÜKSEKSE İNDİRİM ARTIYOR

Konut satış fiyatı ile gerçekleşen fiyat arasındaki farkı, konutun yaşı ve merkeze uzaklığı etkiliyor. Evin bulunduğu bölgede satılık olan konut sayısı fazlaysa da oran artıyor. Tabi burada önemli olanın ev sahibinin tavrı olduğunu da ekleyelim. Evin ne kadardır satışta olduğunu bilmek ev sahibi ile görüşmeden önce elinizi güçlendirebilir. Uzun süredir satışta olan ev için pazarlıkta daha iyi fiyatlar alabilirsiniz.

PAZARLIK YAP FİYATI DÜŞÜR

Sıfır konuta adeta hücum olduğunu söyleyen uzmanlar, "İkinci elde pazarlık yapan fiyatı yüzde 15 düşürülebilir" diyor.

İkinci el bir ev alacaksınız ancak ilan fiyatları sizin bütçenizi aşıyor... Hemen vazgeçmeyin! Konutların ilana çıkış fiyatı ile gerçekleşen satış fiyatları arasında büyük farklar oluşuyor. Bu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada böyle. İstanbul'da yaklaşık 12 yıl önce pazarlık marjları yüzde 9 seviyesindeydi. Bu günlerde sıfır konut piyasasının çok hareketli olması, ikinci elde pazarlık marjının daha da artmasına neden oldu.

İSTANBUL'DA EN FAZLA YÜZDE 25

İstanbul'da pazarlık marjları lüks semtlerde yüzde 10 olurken, bazı bölgelerde yüzde 25'e kadar çıkabiliyor. Yani ilanda 100 bin lira olan bir evi sıkı pazarlıkla 75 bin liraya alabilirsiniz. Ankara'da fark merkezde yüzde 5 olurken, diğer bölgelerde yüzde 10'a çıkıyor. İzmir'de ise bu oran yüzde 8-9 arasında değişiyor.

KAT MÜLKİYETİNİ SORGULAYIN

İkinci el konut satın alırken, kat mülkiyeti veya irtifakının olup olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Önceden bunu internet üzerinden sorgulamak mümkün değildi ancak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Parsel Sorgulama Uygulaması'na yeni bir özellik eklendi. Taşınmazın kat mülkiyetli mi kat irtifaklı mı olduğu 'zemin tipi' bölümü üzerinden sorgulanabilecek. Sorgulama 'parselsorgu.tkgm.gov.tr'den yapılabiliyor. Kat mülkiyeti olmayan daireyi satın alırken banka kredisi kullanamıyorsunuz. Öte yandan yine arsa hisseli evlerde, farklı hisse oranları sebebiyle diğer hak sahipleriyle mahkemelik olma ihtimaliniz yüksek.

KİŞİYE ÖZEL ÖDEME PLANI

Babacan Holding tarafından Beylikdüzü'nde hayata geçirilen Babacan Premium projesinde 41 ile 600 metrekare arasında değişen daireler stüdyodan başlıyor 6+1'e kadar çıkıyor. Başlangıç fiyatları ise 349 bin TL. Kişiye özel ödeme seçenekleri oluşturuluyor.

PEŞİNE YÜZDE 20 İNDİRİM

Akzirve'nin Strada Bahçeşehir konut projesinde, alıcıya üç farklı ödeme seçeneği sunuluyor. İlki, peşin alımlarda yüzde 20 indirim, İkincisi yüzde 20 peşin 60 ay sıfır faiz, üçüncüsü ise yüzde 20 peşin 120 aya kadar 0.98 faiz oranıyla banka kredisi.

YÜZDE 0,39 FAİZLE!

AND yapı tarafından İstanbul Kartal'da hayata geçirilen AND Pastel projesinde, konutların metrekareleri 66 ile 225 arasında değişiyor. Fiyatları ise 508 bin TL'den başlıyor. Firma 60 ay 0.39 faiz oranıyla yüzde 20'lik indirim fırsatı sunuyor.

KİRA GETİRİSİ 4 BİN LİRA

Şua İnşaat tarafından yapımına başlanılan Elite Concept Kadıköy-Fikirtepe projesinde, firma, 36 ay sıfır faiz fırsatı ve kişiye özel ödeme planıyla konut sahibi olmak isteyenlere kolaylık sağlıyor.

3+1 DAİRE 660 BİN LİRA

Özyurtlar Holding tarafından İstanbul Beylikdüzü'nde hayata geçirilen Ödül İstanbul projesinde, fiyatlar 299 bin TL'den başlıyor 660 bin TL'ye kadar çıkıyor.