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  4. 09 Ağustos 2019 14:31

Bu bir ilk ! Bankadan ''eksi faizle'' konut kredisi !

Danimarka’da bir banka müşterilerine eksi faizle konut kredisi vermeye başladı. Başka bir deyişle banka, borç alması için müşterilerine para ödeyecek.

Bu bir ilk ! Bankadan ''eksi faizle'' konut kredisi !
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Business Insider’da yer alan habere göre Danimarka’nın üçüncü büyük bankası Jyske Bank, ‘yüzde 0.5 sabit faizle’ 10 yıl vadeli konut kredisi vermeye başladı.

Bu sayede 1 milyon dolarlık bir ev için alınan kredide müşteriler 10 yıl içinde toplamda bankaya 995 bin dolar ödeyecek.

Cophenhagen Post’ta yer alan habere göre Jyske Bank konut ekonomisti Mikkel Høegh konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Bu, konut kredisinin tarihinde yeni bir sayfa. Birkaç ay önce bunun mümkün olmadığını söylerdik fakat yine de zaman zaman şaşırdığımız oldu. Bu ev sahibi olmak isteyenlere yeni bir fırsat sunacak.”

 

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