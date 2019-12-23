Değerli Konut Vergisi için gönderilen tebligat sayısı açıklandı

AK Parti’nin teklifinin ardından Meclis’ten geçen ve 7 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin mülk sahiplerine tebligatlar gönderilmeye başlandı.

GazeteDuvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Değeri 5 Milyon TL ve üzerinde olan konutlar için getirilen yeni vergiye ilişkin ilk etapta 18 bin tebligat yapıldığı bilgisini paylaşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz edeceklerini söyledi.

10 MİLYON LİRALIK EVİ OLAN 100 BİN LİRA VERGİ ÖDEYECEK

Dijital hizmet, konaklama ve değerli konut vergisi getiren kanun teklifinin yasalaşmasının ardından konut değeri 5 milyon ile 7 milyon 500 bin TL arasında olanlara binde 3, 7 milyon 500 bin TL ile 10 milyon TL arasında olanlara binde 6, 10 milyon TL ve üzerinde olanlara ise binde 10 oranında vergi yükümlülüğü geldi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen konutların değerlerine ilişkin vergi ödemesi için tebligatın ulaştığı ev sahipleri 15 gün içerisinde itiraz edebilecek. 2 haftada 18 bin tebligatın yapıldığı, sayının 100 bini bulacağı ifade ediliyor.

5 milyon TL’lik konutu olan bir kişinin yıllık iki taksitle 15 bin TL, 10 milyon TL’nin üzerinde konutu olan bir kişinin ise yıllık 100 bin TL vergi ödemesini zorunlu kılan yasaya karşı CHP harekete geçti. Yeni vergiler getiren kanuna dair Anayasa Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi hazırladıklarını ifade eden Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Bülent Kuşoğlu, yeni vergiye ilişkin çok sayıda kişiden şikâyet aldıklarını söyledi.

‘DEĞER TESPİTİNİN NASIL YAPILACAĞI BELLİ DEĞİL’

Yasanın anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirten Kuşoğlu, “Bir kişinin 40 daireli bir apartmanı var diyelim. Toplam değeri 100 milyon TL ama dairelerin her biri getirilen vergideki meblağın altında kalıyor ve vergiden muaf oluyor. Değeri 5 milyonu geçen yalnızca bir evin sahibine ise tebligatta bulunuluyor ve vergi talep ediliyor” dedi. Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak itirazın bir diğer başlığının ise değer tespitiyle ilgili belirsizlikler yönünden olacağını ifade eden Kuşoğlu, “Verginin matrahının da vergi kanununda çok net olarak açıklanmış olması gerekir. Bu yönden de bir belirlilik yok ve bu yönden de Anayasa’ya bir aykırılık var. 5 milyon TL’lik sınırın, değer tespitinin nasıl yapılacağına dair bir kriter yok. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün hangi kriterlere, hangi kanuna göre bunu yapacağı belli değil. Anayasaya bu yönleri nedeniyle aykırı görüyoruz” diye konuştu.

‘KAZANÇ ÜZERİNDEN VERGİ ALMAZKEN SERVET ÜZERİNDEN ALIYORSUNUZ’

Yeni verginin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından tebligatların gönderilmeye başlandığını, uygulama alanında sorunlar ortaya çıktığını ve çok sayıda kişinin yaşanan sorunları kendilerine aktardığını ifade eden Kuşoğlu, “Şu anda 18 bin kişiye tebligatta bulunulmuş. Pek çok yerde durum tespiti iyi yapılamamış. Birkaç bağımsız bölümden oluşan yapıları tek olarak kabul edip değerini 5 milyon TL’nin üzerinde tespit etmişler. Yanlış değer tespitleri yapılmış” dedi. “Vatandaş durduk yere tedirgin edildi” diyen Kuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Atasından 10 milyon TL’lik bir evi kalan bir kişi senede 100 bin lira vergi ödeyecek. Siz kazanç üzerinden vergi almazken servet üzerinden vergi alıyorsunuz. Bu anormal. Devletin kazanç üzerinden vergi alması gerekirken servet üzerinden alması vergi hukukuna da mantığına da aykırı.”