Enflasyon açıklandı, Ağustos 2021 kira zam oranı belli oldu

TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte ev sahibi ve kiracıların da beklediği Ağustos ayı kira zam oranı da belli oldu. İşte 3 Ağustos 2021 itibariyle kira ücretlerinde yapılacak zam oranı.

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz 2021 enflasyon oranının açıklanmasının ardından Ağustos 2021 kira artış oranı da belli oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2021 Ağustos ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.



Buna göre Ağustos 2021 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 oldu. Ev sahipleri kiracılara bugün itibariyle yüzde 15,15 oranın zam yapabilecek.

Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

Ağustos AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,15 artış yapılacak.

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: yüzde 15,15 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 151,5 TL

Zamlı kira bedeli: 1.151,5 TL

Mevcut kira bedeli: 1.500 TL

Zam oranı: yüzde 15,15 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 227,25 TL

Zamlı kira bedeli: 1.727,25 TL

Mevcut kira bedeli: 2.000 lira

Zam oranı: yüzde 15,15 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 303 TL

Zamlı kira bedeli: 2.303 TL

ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Ekonomi Programı 2018 Mart'de açıklanmıştı. Açıklanan bu yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık eskiden olduğu gibi üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Kira zam oranında hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Buna göre mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

ELDEN KİRA ÖDEMEYİN!

Maliye Bakanlığı kira ödemelerindeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla 01.01.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralarının banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunluluğu getirmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte; konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler ve İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar kiralarını banka ya da PTT yoluyla ödemek zorundadır.