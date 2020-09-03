Enflasyon açıklandı; Eylül ayı kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos 2020 enflasyon oranının açıklanmasının ardından Eylül 2020 kira artış oranı da belli oldu. Tüketici fiyatları, Ağustos ayında yıllık ( 12 aylık ortalama TÜFE artışı ) yüzde 11,27 oldu. Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2020 Eylül ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.



Buna göre Ağustos 2020 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,27 oldu. Ev sahipleri kiracılara bugün itibariyle yüzde 11,27 oranın zam yapabilecek.

Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Eylül ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,27 artış yapılacak.

Hesaplama örnekleri



TÜFE 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,27 artış gerçekleşti.

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: yüzde 11,27 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 112,7 TL

Zamlı kira bedeli: 1.112,7 TL

Mevcut kira bedeli: 1.500 TL

Zam oranı: yüzde 11,27 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 169,05 TL

Zamlı kira bedeli: 1.669,05 TL

Mevcut kira bedeli: 2.000 lira

Zam oranı: yüzde 11,27 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 225,4 TL

Zamlı kira bedeli: 2.225,4 TL

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

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ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Ekonomi Programı 2018 Eylül'de açıklanmıştı. Açıklanan bu yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık eskiden olduğu gibi üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Kira zam oranında hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Buna göre mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

ELDEN KİRA ÖDEMEYİN!

Maliye Bakanlığı kira ödemelerindeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla 01.01.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralarının banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunluluğu getirmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte; konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler ve İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar kiralarını banka ya da PTT yoluyla ödemek zorundadır.