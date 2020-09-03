Enflasyon sonrası dolar, euro ve altında son durum!

Dolar, Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından İstanbul serbest piyasada dolar 7.39 TL'den euro 8.73 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7.3870 lira, euronun satış fiyatı ise 8.7400 lira olmuştu.

Güncel çeyrek altın alış fiyatı 739,36 lira, satış fiyatı 757,59 liradan işlem görüyor. Gram altında ise 459 lira seviyesinde yer alıyor.

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Foreks'in 18 banka ve kurum ekonomistiyle düzenlediği ankete göre, tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1.00, yıllık yüzde 11.89 artması bekleniyor. TÜİK, verileri saat 10.00'da açıklayacak. Aynı saatte yurt içi üretici fiyat verileri de gelecek.

Küresel piyasalar, dün ABD'de Nasdaq ve S&P 500 borsalarında gelen rekorlar sonrası bugün karışık bir seyir izliyor.

Siyasi gelişmelerin ve corona virüs salgının izleneceği yeni güne TL de sakin başladı.

Döviz kurları dünkü kapanış seviyelerine yakın işlem görürken dolar/TL 7,38'den euro/TL ise 8,76'dan değerleniyor.

Öte yandan bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener yeniden atandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 7,25-7,40 bandının izleneceğini kaydetti.