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  4. 17 Aralık 2018 20:32

Ev alacaklara müjde... Bir banka daha indirime gidiyor !

VakıfBank, müşterilerine yüzde 0.98 faizle 120 ay vadede 500 bin TL'ye kadar konut kredisi verecek.

Ev alacaklara müjde... Bir banka daha indirime gidiyor !
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VakıfBank, aktif kredili müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşterilerine yüzde 0,98 faizle 120 ay vadede 500 bin TL'ye kadar konut kredisi verecek.

Ziraat Bankası'ndan sonra bir kamu bankası daha konut kredisinde düzenlemeye gitti.

“SarıPanjur Konut Kredisi” kampanyalarına bir yenisi daha ekleyen VakıfBank, tıpkı Ziraat Bankası gibi aktif kredili müşterisi olan firmaların ürettiği konutlardan satın almak isteyen bireysel müşterilerine, kampanyaya dâhil olan firmaların da katkısıyla aylık yüzde 0,98 faiz oranından 120 ay vadede 500 bin TL'ye kadar konut kredisi kullanma imkânı veriyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “Müşterilerini yakından takip eden bir banka olarak, onların ihtiyaçlarına ve taleplerine uygun çözümler üretiyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz konut kredisi kampanyalarımızla ev sahibi olmayı isteyen müşterilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu kampanya ile ayrıca konut sektörünün lokomotif olma özelliği de harekete geçirilerek 200’den fazla iş koluna da önemli katkı sağlayacağız. Önümüzdeki dönemde de her sektörde olduğu gibi konut sektöründe de farklı kampanya ve fırsatlarla müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Uygulama kapsamındaki konut kredisi ödemelerinin bir kısmı firmaların VakıfBank’taki ticari risklerine mahsup edilirken kalan kısmı da ilgili firmalara nakit akışı sağlayacaktır. Böylelikle bankacılık sektörüne, konut üreticilerine, yan sektörlere ve ev sahibi olmak isteyenlere destek sağlanmış olacaktır.

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