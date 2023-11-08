Ev alamayan, evini satamayanın yeni yöntemi bu oldu

Barınma krizine dönüşen yüksek konut fiyatları nedeniyle evini satamayan, hayalindeki evi alamayan vatandaşlar "takas"a başladı.

Eskiden özellikle araç satışlarında görülen takas sistemi şimdi gayrimenkul ilanlarında da kendini göstermeye başladı. Buna göre takas ilan sayılarında önceki yıllara oranla 10 kata yakın artış yaşandı.

İstanbul, gayrimenkul ve otomobil takasında öne çıkan ilk şehir olurken; Ankara, İzmir, Tekirdağ, Balıkesir gibi çok sayıdaki şehirde de takas ilanları dikkat çekti.

Emlak platformlarında dikkat çeken ilanlar arasında ise 3 milyon TL değerindeki taksi durağı, İstanbul Ataşehir’de 13,5 milyon TL’ye 3+1 daire ve Pendik’te 4+1 dubleks daire yer aldı.

Lüks villa karşılığında daire ve otomobil

Lüks mülkler de takas kabul eden gayrimenkullerden. Üsküdar’da 101 milyon TL değerinde Boğaz manzaralı tripleks köşk, İstanbul Anadolu Yakası veya Bodrum’da gayrimenkul veya lüks araçla takasa açık durumda.

Yine Antalya’da 23 milyon liraya 4+1 havuzlu lüks villa, Nişantaşı’nda 44 milyon liraya havuzlu lüks daire, Beylikdüzü’nde 32 milyon liraya ikiz villa, İzmir’de 12 milyon liraya villa, Yalova’da 15,5 milyon liraya çiftlik, Şile’de 11 milyon liraya villa, Bahçelivler’de 11 milyon liraya 5+2 dubleks, daire, arsa ve araç takası kabul eden mülklerden. Yine Beylikdüzü’nde site içinde 70 milyon lira değerinde 13 daire, İstanbul’da ofis, dükkan, imarlı arsa karşılığında takas kabulüyle ilana çıkmış durumda.

Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç Demir ise özellikle son 10 gündür gayrimenkul sektöründe takasın hareketlendiğini söyledi.

Kredi çekemeyen ancak yerini satmak isteyen mülk sahiplerinin, karşılıklı gayrimenkul değiş tokuşu için masaya oturmaya başladığını söyleyen Demir, “Mesela 400 metrekarelik 30 milyon TL değerindeki bir dükkan almak için, 100 metrekarelik 10 milyon TL’lik dükkan, üzerine otomobil takası için mülk sahipleri karşılıklı görüşüyor. Kalan tutarı, elinde dövizi ya da TL’si varsa 4 taksitte vade yapıyor” dedi.

"Finansman aracı olarak görülüyor"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Hizmetleri Komite başkanı ve Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucusu Hakan Akdoğan, konutta kredi muslukları sıkılaşınca, mülk sahiplerinin de takasa yöneldiğini söyledi.

Akdoğan, “Piyasanın yavaşladığı, nakit akışının yavaşladığı dönemde takaslar ön plana çıkıyor. Araç takası olabiliyor, arsası vardır ya da konuta ihtiyacı varsa, arsasının, tarlasını verip konut almak isteyenler oluyor. Takas sonrası kalanı, 3-12 ay taksitlendirme yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Tavuk çiftliği de mısır fabrikası da takasa açık

Emlak sitelerindeki ilanlardan yapılan belirlemelere göre, Bolu’da 25 milyon TL değerinde tavuk çiftliği, İstanbul’da ev, dükkan, araç takasına açık. Yine Ankara’da 140 milyon TL değerinde fabrika, Akçakale’de 50 milyonluk mısır fabrikası, Konya’da 24 milyon TL’ye 4 katlı mağaza, ana cadde üzeri arsa, daire ve araç takasına açık durumda.