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  4. 03 Aralık 2018 13:19

İstanbul'da çok sayıda araca FSM cezası !

İstanbul'da üçüncü köprünün açılmasının ardından 2016'dan itibaren birçok araca ikinci köprüden geçiş yasağı getirildi. Ancak yeterli açıklama ve duyuru yapılmadığı için yasaktan haberi olmayan binlerce sürücünün adresine bugünlerde ceza yağmaya başladı.

İstanbul'da çok sayıda araca FSM cezası !
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün faaliyete geçişi sonrası, FSM'den geçiş yapan bazı araçların geçişi yasaklandı.

Söz konusu araçlar, genelde yük taşımacılığından kullanılan hafif ticari araçlar. Ancak durumdan haberi olmayan çok sayıda araç sahibi, kendilerine ulaşan tebligatlardan veya sistemden yaptıkları sorgulamadan durumun farkını vardı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre piyasa değeri 30-35 bin lira olan bir araç için gelen ceza tutarı 150-200 bin lirayı buluyor. Her sabah sistemden sorgulama yapan araç sahipleri, sorunun çözümünü bekliyor.

HANGİ ARAÇLAR FSM'DEN GEÇEMEZ ?

Gazete Duvar'da yer alan habere göre de, Volkswagen Transporter, Mercedes Vito, Renault Trafic, Renault Master, Fiat Ducato, Fiat Maxi Doblo, Peugeot Partner Maxi gibi yüzlerce aracın ikinci köprüden geçmesi yasak.

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Dinçer Gökçe'nin haberi için...

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