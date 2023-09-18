  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. TCMB açıkladı! Konut fiyatlarında yükseliş tam gaz devam ediyor

TCMB açıkladı! Konut fiyatlarında yükseliş tam gaz devam ediyor

TCMB açıkladı! Konut fiyatlarında yükseliş tam gaz devam ediyor
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Temmuz ayında Konut Fiyat Endeksi yüzde 94.7 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı konut fiyat endeksini (KFE) açıkladı. 

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında artarak 988,5 seviyesinde gerçekleşti. 

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 94,7 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 31,2 oranında artış gösterdi. 

BÜYÜKŞEHİRLERDE DEV ARTIŞ
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 6,8, 8,1 ve 5,5 oranlarında artış gözlendi. 

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 82,7, 105,2 ve 97,1 oranlarında artış gösterdi. 

Taşı toprağı altın İstanbul: Bu ilçelerde konut fiyatları zirve yaptıTaşı toprağı altın İstanbul: Bu ilçelerde konut fiyatları zirve yaptıEmlak
Etiketler konut fiyat endeksi merkez bankası tcmb
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atatürk ve Türkiye için skandal paylaşımlara tepki yağdı
Depremin yıktığı Hatay'dan ilginç görüntü! Gören bir daha bakıyor
Tüm çalışanları kıskandıracak adım: Sadece 4 gün çalışacaklar
Sıfır km TOGG'un ekspertiz raporu olay oldu
Orman yangınında 2'nci gün: Alanya küle döndü
Tarlada 30 TL, markette 240 TL! Hasat başladı
Yabancı uyruklular İstanbul'da öyle bir şey yaptı ki!
Wanda Nara'nın başörtülü pozu sosyal medyayı salladı
İnşaatta yeni dönem! 1 Ocak itibariyle zorunlu olacak
Kötü haberi TÜİK verdi: Yaşadığınız günün tadını çıkarın!