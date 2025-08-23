TOKİ 30 ilde yüzlerce konut ve işyerini açık artırmayla satacak

  1. Anasayfa
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 30 ildeki 312 taşınmazı açık artırma yoluyla satışa sunacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 30 ildeki 312 taşınmazı, 10 Eylül’de açık artırma yoluyla satışa sunacak. Satılacak yerler arasında sosyal tesis alanları ve akar yakıt istasyonları alanları da var.

İhalede Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 312 arsa satışa sunulacak.

Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak. Tekirdağ'da tek lot olarak satışa sunulan 5 taşınmaz haricinde tüm tutarı peşin ödemek isteyenlere ise yüzde 15 indirim imkanı tanınacak.

Alıcılar, konut, ticaret, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara peşin, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.

