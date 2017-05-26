Türk Lezzet Müzesi İstanbul'da kapılarını açıyor

İstanbul'da yeni bir "karma proje" kapılarını açıyor. Maslak'ya yer alan ve içerisinde bulunacak rezidans, AVM ve iş merkezi ile İstanbul'un yeni karma projesi 42 Maslak'ta Türkiye'nin ilk Türk Lezzet Müzesi de yer alacak.

Türkiye'nin 81 ilinden Türkiye'ye özgü lezzetlerin TLM olarak kısaltılan Türk Lezzet Müzesi'ndeyer alacağı 42 Maslak projesinde önceki gün görkemli bir lansman toplantısı yapıldı.

Yaklaşık 6 bin metrekarelik bir alana kurulacak Türk Lezzet Müzesi’nin tanıtımında projede yer alacak lezzet noktalarından birkaçının tadımı da yapıldı.

Kiralama hizmetleri Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Bilkent Holding bünyesindeki Tepe Emlak tarafından yapılan projede Türk Lezzet Müzesi için çalışmalar gurme ve yazar Mehmet Yaşin'in danışmanlığında ilerliyor.

42 Maslak'ta önceki gün düzenlenen lansmanda projenin kurucusu iş adamı Erol Özmandıracı davetlilere hem 42 Maslak'ı hem de proje bünyesindeki Türk Lezzet Müzesi'ni bizzat anlattı.

TADI ÜNLENMİŞ SEYYAR SATICILAR DA OLACAK

İstanbul'un kalbi olarak tanımlanan Maslak'ta konumlanan 42 Maslak projesi içerisinde bin 800 kişilik oturma alanına sahip olacak olan Türk Lezzet Müzesi'nde yemek atölyeleri ve Türkiye'nin "tadı ünlenmiş" seyyar satıcıları da yer alacak.

Böylece 42 Maslak'ın ziyaretçileri hem AVM içerisinde hem de Türk Lezzet Müzesi'nde sokak lezzetleri ile de tanışmış olacak.

Tahmini açılış tarihi Eylül 2017 olan 42 Maslak şimdiden İstanbul'un en çok dikkat çeken projeleri arasına adını yazdırdı.