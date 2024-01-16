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Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez ''kira'' krizinin geldiği noktayı böyle açıkladı

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez ''kira'' krizinin geldiği noktayı böyle açıkladı
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Türkiye'de artık tamamen bir "barınma krizi"ne dönüşen yüksek kiralar nedeniyle neredeyse her gün bir ev sahibi ile kiracı davalık olup, sık sık cinayetle neticelenen tartışmalar yaşanırken ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez Türkiye'deki barınma krizinin geldiği noktayı "İki yıl önceki kira, bugün aidat oldu" diyerek özetledi.

Son yıllarda fahiş zamların yapıldığı kiralıkların fiyatı bazı bölgelerde asgari ücreti geçerken ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'den çarpıcı bir paylaşım geldi. Artan hayat pahalılığına dikkat çeken Eğilmez, "İki yıl öncenin kirası bugünün aidatı oldu" diyerek 'acı tablo'yu özetledi.

Kiralık konutta ipin ucu kaçtı, ortalama bazı bölgelerde asgari ücreti dahi geçti. Hükümetin yüzde 25 uygulamasına karşın kiracı ve ev sahibi kavgaları da hergün yeni bir boyut kazandı.

Fahiş artışlar nedeniyle uzun süre tartışma konusu olan kiralık konutlarla ilgili ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Eğilmez, sosyal medyadaki paylaşımında, "İki yıl öncenin kirası bugünün aidatı oldu" ifadesini kullandı.

 

Etiketler mahfi eğilmez ekonomist kira yüksek kira aidat barınma barınma krizi
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