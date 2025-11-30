  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. Ünlü yatırım danışmanı Mert Başaran mevduat mı, gayrimenkul mü sorusuna örnekli yanıt

Ünlü yatırım danışmanı Mert Başaran mevduat mı, gayrimenkul mü sorusuna örnekli yanıt

Ünlü yatırım danışmanı Mert Başaran mevduat mı, gayrimenkul mü sorusuna örnekli yanıt
Güncelleme:

Küçük yatırımlarla büyük kazançlar elde edilebileceğine yönelik yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Mert Başaran, katıldığı canlı yayında "parayı mevduat hesabında mı değerlendirmeli yoksa gayrimenkul yatırımımı yapılmalı" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Türkiye'de özellikle konut, iş yeri ve arsa gibi gayrimenkul yatırımları için yaptığı açıklamalar ve küçük yatırımlarla büyük kazançlar elde edilebileceğine yönelik verdiği tavsiyelerle dikkat çeken Mert Başaran katıldığı canlı yayında birikimlerini mevduatta ve gayrimenkulde değerlendirmek isteyenler için dikkat çeken bir açıklamaya imzasını attı.

Ekol TV'de canlı yayın konuğu olan Mert Başaran, programın sunucusu Oylum Talu'nun sorularını yanıtladı. Oylum Talu'nun "6 milyona bir ev aldın diyelim. 6 milyona aldığın ev. 15 bin lira kira getiriyor. Halbuki 6 milyonun ayda 200 - 250 bin faiz getiriyor" örneğinden yola çıkan Mert Başaran "mevduat mı yoksa konut mu daha karlı" sorusunu yanıtladı.

Oylum Talu'ya "O 6 milyon aldığın o 250 bin lira var ya. O faiz kar falan değil. O enflasyonun hakkı. Sen enflasyonun hakkını alıyorsun. Canavarın hakkını alınca ne oluyor, o zaman paran eriyor. Senin 2 yıl sonra bu faizi alacağını nereden biliyorsun?" sorusunu yönelten Mert Başaran açıklamalarını "Bir yıl sonra bu faizi alacağını nereden biliyorsun? (faizler düşünce ev almak konusunda) Herkes böyle düşününce piyasa uçacak. Faiz yüzde 30'a gelince diyecek ki Mert abi faiz düştü. Hadi ev alıyoruz. E alalım o zaman da 5 milyonluk ev 10 milyon oluyor. Ama işte biraz geç kalabiliriz o yüzden." diyerek sürdürdü.

Mert Başaran bunun adının "davranışsal iktisat" olduğunu belirterek "en önemli kural" dediği ayrıntıyı da "bir şey olmadan önce öngören para kazanır. Olduktan sonra işten geçer. Dolayısıyla faiz düşecekse düşeceğini öngörüp evvelden mülk alman lazım. Faiz ve mülkler arasında bir korelasyon vardır. Faiz düşünce bak ev, arsa ondan sonra her mal fiyatı artar. Dolayısıyla sen onun düşmesini beklersen, şey gibi oluyor bu; faizin son güne kadar kaymağını yiyeyim, faiz yüzde 25'e düştüğünde de gideyim evi aynı fiyata alayım; çok akıllıca değil mi? Ama sonra ne oluyor biliyor musun? Bu satıcı da diyor ki, 'Siz o ev 3 milyonken, gelin alın dedim, almadınız, yüzde 55 faizdeyim ben dediniz, şimdi faiz yüzde 25'e geldi, ben de sana 3 milyona o evi vermem artık 6'ya veririm' diyor" diyerek açıkladı.

Mert Başaran açıklamalarının devamında da "faizin yüksek olduğu dönemlerin kritik" olduğunu belirterek "Pazarlık ne zaman edilir biliyor musun? Faiz yüksekken edilir. 3 yıl önceki dönemi düşün. Faiz düşüktü, herkesin borsada veya ev aldığı dönemde o dönemde sen kimseye pazarlık edemezsin ki. Çünkü kapında alıcı dolu. Diyor ki ne olur bana ver burayı... Ya her şey böyle yukarı giderken kimse pazarlık etmez. Pazarlık faiz yüksekken, kimse alıcı yokken sen evi çıkarıyorsun alıcı gelmiyor. İşte o zaman diyorsun ki kusura bakma faiz çok yüksek. Sen bu evi 3 milyona verirsen ben alırım diyorsun. Adam da diyor ki ya adam haklı diyor, faiz çok yüksek kimse gelmiyor" dedi.

2027 yılını işaret eden Mert Başaran ayrıca "seçimden önce, eğer seçim kasımda olursa, seçimden önce, 2 yıl sonra yaklaşık, faizler düşmüş olacak. Ondan sonra bundan dolayı da hem borsa hem konut hem arsanın artmış olma ihtimali çok yüksek olacak. Matematiği anlayın" dedi.

 

text-ad
Etiketler konut gayrimenkul mevduat para mert başaran
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu fotoğrafla hayranlarını 34 yıl önceye götürdü, gören ünlü ismi tanıyamadı! Bu fotoğrafla hayranlarını 34 yıl önceye götürdü, gören ünlü ismi tanıyamadı! Hem şehrin alarm sirenleri çalmaya başladı hem de kanalda bomba alarmı verildi! Hem şehrin alarm sirenleri çalmaya başladı hem de kanalda bomba alarmı verildi! Restoranlardaki tepki çeken ek ücret için harekete geçildi Restoranlardaki tepki çeken ek ücret için harekete geçildi Güzel oyuncudan ortalığı karıştıran iddia: ''Benimle 1 dakika için 100 bin TL teklif ettiler'' Güzel oyuncudan ortalığı karıştıran iddia: ''Benimle 1 dakika için 100 bin TL teklif ettiler'' Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den ezber bozan uyarı Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den ezber bozan uyarı Korkunç kazada ünlü şarkıcı Kıraç hayatının şokunu yaşadı! Korkunç kazada ünlü şarkıcı Kıraç hayatının şokunu yaşadı! İktidarın söz verip yapmadığı seyyanen zam vaadi... En düşük emeklilik maaşı 36 bin TL'ye çıkabilir! İktidarın söz verip yapmadığı seyyanen zam vaadi... En düşük emeklilik maaşı 36 bin TL'ye çıkabilir! Dünyada ilk defa görülen hastalık Türkiye'de tedavi edildi Dünyada ilk defa görülen hastalık Türkiye'de tedavi edildi Eski gelinini öldürmüştü... Cezaevinde intihar etti! Eski gelinini öldürmüştü... Cezaevinde intihar etti! Genç kadın arkadaşının evinde ölü olarak bulundu Genç kadın arkadaşının evinde ölü olarak bulundu
Milli insansız savaş uçağımız, milli radar ile görüp, milli füze ile 12'den vurdu! Milli insansız savaş uçağımız, milli radar ile görüp, milli füze ile 12'den vurdu! Piyasadaki 2 çocuk ürünü için daha toplatma ve satış yasağı getirildi! Piyasadaki 2 çocuk ürünü için daha toplatma ve satış yasağı getirildi! Evrim Akın'ın gözyaşlarıyla yaptığı açıklamalara Asena Keskinci'den jet yanıt Evrim Akın'ın gözyaşlarıyla yaptığı açıklamalara Asena Keskinci'den jet yanıt Kasım ayının en kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Kasım ayının en kapsamlı son seçim anketinin sonuçları açıklandı Antalya'da korkutan deprem! Antalya'da korkutan deprem! Bir gıda zehirlenmesi vakası daha... 4 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! Bir gıda zehirlenmesi vakası daha... 4 kişi zehirlendi, 1 kişi öldü! Hesabına gelen bu para onu da banka çalışanlarını da MASAK'ı da şoke etti! Hesabına gelen bu para onu da banka çalışanlarını da MASAK'ı da şoke etti! MHP'li isimden emekli albay Orkun Özeller'e sözlü saldırı; şehit yakınları önledi! MHP'li isimden emekli albay Orkun Özeller'e sözlü saldırı; şehit yakınları önledi! Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümüyle ilgili eski eşinden olay iddialar! Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümüyle ilgili eski eşinden olay iddialar!