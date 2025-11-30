Ünlü yatırım danışmanı Mert Başaran mevduat mı, gayrimenkul mü sorusuna örnekli yanıt

Küçük yatırımlarla büyük kazançlar elde edilebileceğine yönelik yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Mert Başaran, katıldığı canlı yayında "parayı mevduat hesabında mı değerlendirmeli yoksa gayrimenkul yatırımımı yapılmalı" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Ekol TV'de canlı yayın konuğu olan Mert Başaran, programın sunucusu Oylum Talu'nun sorularını yanıtladı. Oylum Talu'nun "6 milyona bir ev aldın diyelim. 6 milyona aldığın ev. 15 bin lira kira getiriyor. Halbuki 6 milyonun ayda 200 - 250 bin faiz getiriyor" örneğinden yola çıkan Mert Başaran "mevduat mı yoksa konut mu daha karlı" sorusunu yanıtladı.

Oylum Talu'ya "O 6 milyon aldığın o 250 bin lira var ya. O faiz kar falan değil. O enflasyonun hakkı. Sen enflasyonun hakkını alıyorsun. Canavarın hakkını alınca ne oluyor, o zaman paran eriyor. Senin 2 yıl sonra bu faizi alacağını nereden biliyorsun?" sorusunu yönelten Mert Başaran açıklamalarını "Bir yıl sonra bu faizi alacağını nereden biliyorsun? (faizler düşünce ev almak konusunda) Herkes böyle düşününce piyasa uçacak. Faiz yüzde 30'a gelince diyecek ki Mert abi faiz düştü. Hadi ev alıyoruz. E alalım o zaman da 5 milyonluk ev 10 milyon oluyor. Ama işte biraz geç kalabiliriz o yüzden." diyerek sürdürdü.

Mert Başaran bunun adının "davranışsal iktisat" olduğunu belirterek "en önemli kural" dediği ayrıntıyı da "bir şey olmadan önce öngören para kazanır. Olduktan sonra işten geçer. Dolayısıyla faiz düşecekse düşeceğini öngörüp evvelden mülk alman lazım. Faiz ve mülkler arasında bir korelasyon vardır. Faiz düşünce bak ev, arsa ondan sonra her mal fiyatı artar. Dolayısıyla sen onun düşmesini beklersen, şey gibi oluyor bu; faizin son güne kadar kaymağını yiyeyim, faiz yüzde 25'e düştüğünde de gideyim evi aynı fiyata alayım; çok akıllıca değil mi? Ama sonra ne oluyor biliyor musun? Bu satıcı da diyor ki, 'Siz o ev 3 milyonken, gelin alın dedim, almadınız, yüzde 55 faizdeyim ben dediniz, şimdi faiz yüzde 25'e geldi, ben de sana 3 milyona o evi vermem artık 6'ya veririm' diyor" diyerek açıkladı.

Mert Başaran açıklamalarının devamında da "faizin yüksek olduğu dönemlerin kritik" olduğunu belirterek "Pazarlık ne zaman edilir biliyor musun? Faiz yüksekken edilir. 3 yıl önceki dönemi düşün. Faiz düşüktü, herkesin borsada veya ev aldığı dönemde o dönemde sen kimseye pazarlık edemezsin ki. Çünkü kapında alıcı dolu. Diyor ki ne olur bana ver burayı... Ya her şey böyle yukarı giderken kimse pazarlık etmez. Pazarlık faiz yüksekken, kimse alıcı yokken sen evi çıkarıyorsun alıcı gelmiyor. İşte o zaman diyorsun ki kusura bakma faiz çok yüksek. Sen bu evi 3 milyona verirsen ben alırım diyorsun. Adam da diyor ki ya adam haklı diyor, faiz çok yüksek kimse gelmiyor" dedi.

2027 yılını işaret eden Mert Başaran ayrıca "seçimden önce, eğer seçim kasımda olursa, seçimden önce, 2 yıl sonra yaklaşık, faizler düşmüş olacak. Ondan sonra bundan dolayı da hem borsa hem konut hem arsanın artmış olma ihtimali çok yüksek olacak. Matematiği anlayın" dedi.