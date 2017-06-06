10 Soruda Katar krizi

MÜSLÜMAN KARDEŞLER VE HAMAS?



Katar, Müslüman Kardeşler ve Hamas'ı destekleyen bir ülke. Bir çok Körfez ülkesinde terörist ilan edilen Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Kardavi ve Hamas'ın siyasi bürosu Katar'da.





