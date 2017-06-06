10 Soruda Katar krizi
Körfez ülkelerinde tansiyon dorukta. 7 Arap ülkesi Katar'la ilişkilerini kesti. Suriye krizi, Mısır darbesi, Yemen'deki İran destekli Husi militanlarının yapılanması, Müslüman Kardeşler ve Hamas konusundaki görüş ayrılıkları gibi konular gerekçeler arasında. Taha Dağlı Körfezdeki krizi değerlendirdi.
KATAR NEYLE SUÇLANIYOR?
Suriye'de terör örgütlerini desteklemek, El Cezire gibi yayın organlarıyla terör örgütlerinin propagandasını yapmak, Yemen'de İran yanlısı Husileri desteklemek gibi suçlamalar var.
KATAR İLE DİĞER KÖRFEZ ÜLKELERİNİ AYIRAN EN BELİRGİN POLİTİK FARKLILIK NEYDİ?
3 Temmuz 2013'teki Mısır darbesi. Darbeye darbe diyen ilk ülke Türkiye olmuştu. Sonra uzun süre darbecilere tepkili olan bir Katar gördük. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin tam aksine darbeye destek vermediler.