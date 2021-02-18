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  3. 18 Şubat 2021 16:28

ABD'de kutup soğukları: 20'den fazla kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaleti kuzey kutbundan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Eyalette yaşanan felaketin boyutu haber ajanslarının dünyaya servis ettiği fotoğraflarla gözler önüne serildi.

ABD'de kutup soğukları: 20'den fazla kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaletindeki soğuk havalar hayatı felç etti. Enerji kaynaklarının zarar gördüğü eyalette milyonlarca insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamıyor.

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ABD'de kutup soğukları: 20'den fazla kişi öldü

Şimdiye kadar 20'den fazla insan soğuk nedeniyle yaşanan kaza ve yangınlarda öldü. İnsanların yanı sıra barınma merkezlerindeki hayvanlar da öldü. Soğuktan kurtarılıp bir merkeze alınan kaplumbağaların bir kısmının ölüm tehlikesi bulunduğu bildirildi.

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ABD'de kutup soğukları: 20'den fazla kişi öldü

Petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı. Binlerce insan marketlere hücum etti, koronavirüs salgınının ilk günlerindeki boş raf manzaraları yeniden oluştu.

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ABD'de kutup soğukları: 20'den fazla kişi öldü

Teksas'da yaşananlar sosyal medyada da ses getirdi. Teksaslı bir Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğraf binlerce yorum aldı.

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