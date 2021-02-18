ABD'de kutup soğukları: 20'den fazla kişi öldü
ABD'nin Teksas eyaleti kuzey kutbundan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Eyalette yaşanan felaketin boyutu haber ajanslarının dünyaya servis ettiği fotoğraflarla gözler önüne serildi.
ABD'nin Teksas eyaletindeki soğuk havalar hayatı felç etti. Enerji kaynaklarının zarar gördüğü eyalette milyonlarca insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamıyor.
Şimdiye kadar 20'den fazla insan soğuk nedeniyle yaşanan kaza ve yangınlarda öldü. İnsanların yanı sıra barınma merkezlerindeki hayvanlar da öldü. Soğuktan kurtarılıp bir merkeze alınan kaplumbağaların bir kısmının ölüm tehlikesi bulunduğu bildirildi.
Petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı. Binlerce insan marketlere hücum etti, koronavirüs salgınının ilk günlerindeki boş raf manzaraları yeniden oluştu.