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  3. 02 Kasım 2020 17:16

ABD'de seçimleri nasıl yapılıyor? İşte detaylar

ABD'de seçmen 3 Kasım'da sandık başına gidecek. Trump ve Biden'ın yarıştığı başkanlık seçiminde seçmenin nasıl oy kullandığı ise eyaletten eyalete farklılık gösteriyor.

ABD'de seçimleri nasıl yapılıyor? İşte detaylar

Amerika Birleşik Devletleri’nde seçmen 3 Kasım’da sandık başına gidecek. Seçimlerin neticesinde ABD Başkanı’nın yanı sıra, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nin üyeleri ve 100 sandalyeli Senato’nun 33 üyesi belli olacak.

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ABD'de seçimleri nasıl yapılıyor? İşte detaylar

ABD SEÇİMLERİNDE KİMLER YARIŞIYOR?
ABD’de başkanlık seçimlerinde iki büyük parti belirleyici oluyor: Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti.

Demokrat Parti içerisinde sol popülizmden sosyal demokrasiye, muhafazakarlıktan merkezciliğe kadar geniş yelpazede ideolojik kanat olsa da parti, çoğunlukla modern liberalizmi veya sosyal liberalizmi temsil ediyor.

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ABD'de seçimleri nasıl yapılıyor? İşte detaylar

Cumhuriyetçi Parti’nin ideolojisi ise daha çok sağ, merkez sağ veya muhafazakarlık olarak tarif ediliyor. Özellikle dindar Protestan grupların desteğine sahip olduğu bilinen partide, kürtajın yasaklanması, serbest silah kullanımı, devletin ekonomiye müdahelesini asgariye indirme gibi politikalar öne çıkıyor.

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ABD'de seçimleri nasıl yapılıyor? İşte detaylar

Demokrat Parti’nin adayı daha önce Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı da yapmış olan Joe Biden.

Cumhuriyetçi Parti’nin adayı ise halen ABD Başkanı sıfatını taşıyan Donald Trump.

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