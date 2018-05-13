ABD'de ''Silah Paylaşım Programı'' standı açıldı
ABD'de silahlanmaya dikkat çekmek için maket silahların yer aldığı "Silah Paylaşım Programı" standı açıldı.
ABD'nin suç başkenti Chicago'da silahlanmaya dikkat çekmek amacıyla maket silahların yer aldığı "Silah Paylaşım Programı" standı açıldı.
ABD'nin suç başkenti Chicago'da bulunan Daley Plaza Meydanı'nda silahlanmaya dikkat çekmek amaçlandı.
Maket silahların yer aldığı "Silah Paylaşım Programı" standı kentteki yaygın şekilde kullanımı devam eden "Bisiklet Paylaşım Programı" istasyonları şeklinde dizayn edildi.