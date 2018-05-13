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  3. 13 Mayıs 2018 09:58

ABD'de ''Silah Paylaşım Programı'' standı açıldı

ABD'de silahlanmaya dikkat çekmek için maket silahların yer aldığı "Silah Paylaşım Programı" standı açıldı.

ABD'de ''Silah Paylaşım Programı'' standı açıldı

ABD'nin suç başkenti Chicago'da silahlanmaya dikkat çekmek amacıyla maket silahların yer aldığı "Silah Paylaşım Programı" standı açıldı.

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ABD'de ''Silah Paylaşım Programı'' standı açıldı

ABD'nin suç başkenti Chicago'da bulunan Daley Plaza Meydanı'nda silahlanmaya dikkat çekmek amaçlandı.

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ABD'de ''Silah Paylaşım Programı'' standı açıldı

Maket silahların yer aldığı "Silah Paylaşım Programı" standı kentteki yaygın şekilde kullanımı devam eden "Bisiklet Paylaşım Programı" istasyonları şeklinde dizayn edildi.

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ABD'de ''Silah Paylaşım Programı'' standı açıldı

Ülkedeki birçok toplu cinayette kullanılan 10 adet AR-15 tipi otomatik tüfek maketinin yer aldığı stant, Amerikalıların yanı sıra kenti gezmeye gelen turistlerin de ilgisini çekti.

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