SON DAKİKA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: İŞTE SEÇİM MANİFESTOSU
CANLI MAÇ FENERBAHÇE - BURSASPOR / MAÇ MÜTHİŞ BAŞLADI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Mayıs 2018 15:50

AK Parti'nin İstanbul kongresinden kareler

AK Parti'nin İstanbul kongresinden kareler

AK Parti seçim manifestosu bugün açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ak Parti 6. Olağan Kongresi bugün yapılacak. Kongre için hazırlıklar tamamlandı.

1/ 26
AK Parti'nin İstanbul kongresinden kareler

BEKLENEN AÇIKLAMAYA SAATLER KALDI

24 Haziran seçimi öncesi merakla beklenen açıklamaya sadece saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 6. Olağan İl Kongresinde AK Parti seçim manifestosunu açıklayacak. 24 Haziran seçimlerine doğru giderken AK Parti'de büyük heyecan devam ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti 6. Olağan İl Kongresi için geri sayım devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kongrede açıklayacağı seçim manifestosu merakla bekleniyor.

2/ 26
AK Parti'nin İstanbul kongresinden kareler

SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Salona giriş çıkışlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için kongre alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıklayacağı kongre alanında son hazırlıklar tamamlandı.

3/ 26
AK Parti'nin İstanbul kongresinden kareler

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜM DÜNYAYA DUYURACAK

Milletin bekası için son derece önemli olan 24 Haziran seçimleri öncesi bütün gözler AK Parti'nin bugün yapacağı kongrede. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti'nin seçim manifestosunu tüm dünyaya duyuracak.

4/ 26
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM