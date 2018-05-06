AK Parti'nin İstanbul kongresinden kareler

BEKLENEN AÇIKLAMAYA SAATLER KALDI



24 Haziran seçimi öncesi merakla beklenen açıklamaya sadece saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 6. Olağan İl Kongresinde AK Parti seçim manifestosunu açıklayacak. 24 Haziran seçimlerine doğru giderken AK Parti'de büyük heyecan devam ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti 6. Olağan İl Kongresi için geri sayım devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kongrede açıklayacağı seçim manifestosu merakla bekleniyor.

