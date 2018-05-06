AK Parti'nin İstanbul kongresinden kareler
AK Parti seçim manifestosu bugün açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ak Parti 6. Olağan Kongresi bugün yapılacak. Kongre için hazırlıklar tamamlandı.
BEKLENEN AÇIKLAMAYA SAATLER KALDI
24 Haziran seçimi öncesi merakla beklenen açıklamaya sadece saatler kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 6. Olağan İl Kongresinde AK Parti seçim manifestosunu açıklayacak. 24 Haziran seçimlerine doğru giderken AK Parti'de büyük heyecan devam ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti 6. Olağan İl Kongresi için geri sayım devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kongrede açıklayacağı seçim manifestosu merakla bekleniyor.
SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Salona giriş çıkışlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için kongre alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıklayacağı kongre alanında son hazırlıklar tamamlandı.